Samsung bringt dieses Jahr noch ein Galaxy-Handy auf den Markt – und es ist das lang erwartete Flaggschiff

Kurze Zusammenfassung Das Samsung Galaxy Z TriFold soll diese Woche bei einer Veranstaltung in Korea vorgestellt werden. Das neue Gerät wird Samsungs faltbare Smartphones in eine neue Kategorie bringen, mit einem neuen Format.

Samsung könnte noch diese Woche das lang erwartete Galaxy Z TriFold ankündigen und damit Monate, wenn nicht sogar Jahre an Spekulationen und Gerüchten über sein nächstes Foldable-Smartphone beenden. Fans hatten gehofft, dass Samsung bei jedem Event in diesem Jahr ein neues Format präsentiert – die Enthüllung könnte jedoch überraschender ausfallen, als man denkt.

Laut The Korea Herald (via Android Authority) will Samsung das Galaxy Z TriFold beim Asia-Pacific Economic Cooperation-Summit in Gyeongju, Korea, vorstellen – und zwar noch in dieser Woche.

Laut der Quelle wird das Handy ein 6,5-Zoll-Cover-Display mit einem 10-Zoll-faltbaren Innendisplay bieten. Es wird vom Snapdragon 8 Elite angetrieben und verfügt über eine 200-Megapixel-Kamera mit 100-fachem Zoom.

Es wird gesagt, dass die Produktion des neuen Galaxy Z TriFold auf 50.000 bis 200.000 Einheiten begrenzt sein könnte und es gibt in diesem Zusammenhang auch schlechte Nachrichten – es könnte in der Verfügbarkeit auf Korea, China und die Vereinigten Arabischen Emirate beschränkt sein, laut Evan Blass.

Unfortunately for foldable enthusiasts -- and despite recent rumors to the contrary -- I think it's very unlikely that Samsung will release its first trifold beyond Korea, the greater Chinese market (including Singapore & Taiwan), & possibly the UAE. I'd love to be wrong, though.October 26, 2025

Das wäre für Samsung nicht ungewöhnlich. Die Galaxy Z Fold 6 Special Edition wurde nur in Korea vorgestellt, bot ein dünneres Design und war gewissermaßen ein Vorbote für das neue, schlankere Galaxy Z Fold 7, das 2025 auf den Markt kam.

Es wird gemunkelt, dass Apple mit dem iPhone 18 in den Foldable Markt einsteigen will. Ein Tri-Fold-Modell im Samsung-Portfolio – zusätzlich zu den etablierten Z Fold- und Z Flip-Modellen – würde die Position von Samsung in diesem Segment weiter festigen.

Laut Counterpoint Research wächst die Akzeptanz von Faltgeräten in Europa weiterhin, wobei Samsungs Marktanteil für Buch-ähnliche Foldables 2024 durch das Angebot von Honor etwas geschrumpft ist. Dennoch machen Falt-Handys nach wie vor nur einen kleinen Teil der Smartphone-Verkäufe aus.

Was wissen wir über das Samsung Galaxy Z TriFold?

Zunächst einmal ist nicht einmal sicher, dass es wirklich Z TriFold heißen wird. Ursprünglich wurde vermutet, dass das Gerät G Fold heißen könnte, spätere Informationen deuteten jedoch darauf hin, dass es in die Galaxy-Z-Familie eingeordnet wird und die Besonderheit der drei Falt-Panels betont.

Leaks zum neuen Gerät sind bislang überraschend rar, größtenteils beschränken sie sich auf animierte Videos, die etwa zeigen, wie man die Kamera für Selfies nutzt oder den NFC Chip findet.

Die Videos zeigen auch Multi-Tasking-Features auf dem Handy, darunter Samsungs DeX (Desktop-Experience), was wahrscheinlich ein Schwerpunkt des neuen Modells sein wird.

Die Erwähnung des Snapdragon 8 Elite könnte bei potenziellen Käufer*innen für Bedenken sorgen, da Qualcomm gerade den Snapdragon 8 Elite Gen 5 veröffentlicht hat – eine neuere und leistungsstärkere Version des Flaggschiff-Chips – und viele angesichts der Positionierung des Galaxy Z TriFold erwarten würden, dass es den neuesten Prozessor bietet.

Während das Smartphone womöglich schon diese Woche vorgestellt wird, deuteten frühere Gerüchte auf einen offiziellen Launch Anfang November mit anschließender Verfügbarkeit hin. Das könnte Samsung helfen, mit der neuen Welle an Next-Gen-Geräten chinesischer Marken mitzuhalten, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen.