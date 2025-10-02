Android-Handys haben sich weiter entwickelt und werden 2026 noch attraktiver sein

Kurze Zusammenfassung Qualcomm enthüllt die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform in voller Länge, nachdem Xiaomi angekündigt hat, dass das Xiaomi 17 das erste Handy sein wird, das mit dem Chip ausgestattet ist. Mit einer neuen Namenskonvention, die den 'Gen'-Aspekt wieder in die Plattform einführt, um sich an jährliche Produkteinführungen anzupassen, verspricht der neue Chip bis zu 20 % leistungsstärker als sein Vorgänger zu sein.

Jedes Jahr versammelt sich Qualcomm zum Snapdragon Summit, wo der Chiphersteller seine neuesten mobilen Innovationen präsentiert. Obwohl es dieses Jahr etwas anders ist – da wir bereits offiziell wussten, was kommen würde.

Qualcomm's Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist die neueste Plattform, die Xiaomi bereits bestätigt hat, in seinem neuen Xiaomi 17 Flaggschiff zu sein (ja, es gibt keine Xiaomi 16 Serie, da der Hersteller dem iPhone 17 Namensvetter so nah wie möglich folgt!).

Aber dieses Xiaomi-Gerät wird noch eine Weile nicht in westlichen Gefilden sein, daher ist Qualcomms große Enthüllung mehr ein Teaser für das, was 2026 kommt – und das Android-Handy-Upgrade, das es darstellt.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: Qualcomm) (Bildnachweis: Qualcomm) (Bildnachweis: Qualcomm)

Da Samsung seine Flaggschiff-Galaxy-Modelle jedes Jahr im Januar auf den Markt bringt, erwarte am besten, dass das S26 Ultra ein wichtiger Spieler im größeren Reiz des Chipsatzes sein wird.

Qualcomms neuer Snapdragon 8 Elite Gen 5 bringt jedoch nicht nur eine Namenskonvention zurück, sondern seine Hardware steigert die Leistung erheblich – um bis zu 20 % mehr als sein Vorgänger.

Welche Telefone werden Snapdragon 8 Elite Gen 5 nutzen?

Qualcomm setzt seine laufende Partnerschaft mit Samsung für seine Galaxy-Geräte fort, daher erwarte am besten, dass die neue S26-Serie möglicherweise 'für Galaxy' Versionen von Snapdragon 8 Elite Gen 5 enthält. Dies ist jedoch alles Spekulation für den Moment.

Abgesehen von der Xiaomi 17 Serie wurden jedoch noch keine anderen spezifischen Handys enthüllt, die die neueste Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform nutzen werden.

(Image credit: Universe Ice)

Qualcomms offizielle Veröffentlichung bestätigt jedoch, dass Marken wie Honor, OnePlus, Samsung, Sony, Vivo und Xiaomi den Chipsatz nutzen werden.

Natürlich gibt es mehr Konkurrenz, da MediaTek gerade seine Dimensity 9500 Hardware enthüllt hat, die wahrscheinlich in einer Vielzahl von Handys erscheinen wird.

T3 ist vor Ort beim Snapdragon Summit 2025 und wird unsere Augen für weitere konkrete Ankündigungen über zukünftige Handys, die Qualcomms neueste Artikel nutzen werden, offen halten. Mehr dazu in Kürze...