Xiaomi trifft bizarre Entscheidung, damit seine neuen Android-Telefone besser mit dem iPhone 17 konkurrieren können

Kurze Zusammenfassung Xiaomi könnte dieses Jahr eine bizarre Änderung an seiner Telefonreihe vornehmen. Das würde es jedes Jahr mehr in Einklang mit der iPhone-Reihe bringen.

Xiaomi bereitet sich darauf vor, sein nächstes Android-Telefon in den kommenden Wochen auf den Markt zu bringen – und es tut etwas wirklich Bizarres damit! Die Marke überspringt ihre 16. Generation komplett und entscheidet sich stattdessen, die neue Serie als Xiaomi 17 zu veröffentlichen.

Die Nachricht wurde von Markenpräsident Lu Weibing auf Weibo angekündigt, der andeutete, dass der Schritt dazu gedacht sei, mit der jeweiligen iPhone-Serie mitzuhalten. Wir haben gerade den Start des iPhone 17 gesehen, also passt das zusammen.

Der Beitrag bestätigt auch die Modelle, die veröffentlicht werden. Wir erwarten drei Handys – das Xiaomi 17, das Xiaomi 17 Pro und das Xiaomi 17 Pro Max.

Wir erhalten auch die Bestätigung, dass die Geräte vom neuen Flaggschiff-Qualcomm-Snapdragon-Prozessor angetrieben werden. Das hätten wir wahrscheinlich vermutet, aber es ist gut, es von einer offiziellen Quelle bestätigt zu bekommen.

(Image credit: Future / Chris Hall)

Dies macht die Absicht der Marke klar. Der Beitrag spricht von Xiaomis Vertrauen in seine Technologie, das auf fünf Jahren solider Fortschritte und Investitionen aufbaut.

Persönlich finde ich, dass es ein interessanter Ansatz ist. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jemals von den unterschiedlichen Nummern zwischen den Handys verschiedener Marken beeinflussen lassen würde, aber ich bin sicher, dass es einige gibt, die das tun würden. Es ist die klassische Spinal Tap-Theorie – eine zusätzliche Zahl kann den Unterschied ausmachen.

Es ist nicht nur die Änderung der Nummerierung, die spannend klingt. Der Beitrag endet mit einem Teaser für etwas "Neues für die Smartphones", das Benutzer*innen, die von der aktuellen Auswahl gelangweilt sind, überraschen könnte. Es gibt kein Kommentar darüber, was genau das ist, aber ich bin gespannt, zu sehen, was sie tun können.

Ich war schon immer ein großer Fan von Xiaomi-Handys – sie bieten beeindruckende Spezifikationen und eine zuverlässige Benutzererfahrung – und das klingt nach dem bedeutendsten Sprung für die Marke in den letzten Jahren.