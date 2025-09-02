Ein geleaktes Video zeigt, wie kompakt sich Samsungs neues Tri-Fold-Smartphone zusammenfalten lässt

Kurze Zusammenfassung Weitere Details zum Faltmechanismus von Samsungs Tri-Fold-Handy sind aufgetaucht. Beim Z TriFold faltet sich alles von links, die drei Displays werden dabei übereinandergelegt – keine G-Fold-Bewegung nötig.

Samsung hat 2025 noch ein Gerät in der Pipeline, das bislang fehlt – das sagenumwobene Galaxy Z TriFold. Neue Details zeigen jetzt, wie sich das Handy angeblich zusammenfalten lässt – so passt künftig deutlich mehr Bildschirm in deine Tasche.

Kurz nach dem Launch des Galaxy Z Fold 7 scheint Samsung ein weiteres Gerät zurückzuhalten, ein Tri-Fold-Handy. Ursprünglich hieß es wohl Galaxy G Fold, spätere Berichte deuteten auf den Namen Galaxy Z TriFold hin.

Es gibt wohl einen guten Grund, warum Samsung vom Namen G Fold abgerückt ist: Das Gerät könnte tatsächlich kein G-Fold-Layout haben, bei dem sich beide Panels in die Mitte klappen. Während ein früherer Leak dies noch vermutete, deutet eine neue Animation von @TechHighest auf X (via 9to5Google) darauf hin, dass dem nicht so ist.

Das Konzept eines G-Fold-Handys basiert darauf, dass die mittlere Fläche die Basis bildet. Die beiden äußeren Display klappen sich dann darüber. Beim Galaxy Z TriFold scheint es dagegen so zu sein, dass das rechte Display die Basis bildet, während sich das linke auf das mittlere Display klappt und dann beide auf das rechte Display.

Das bedeutet, dass das äußere Display im aufgeklappten Zustand auf der Rückseite des mittleren Displays liegt und sich das Gerät quasi auffächert. Damit unterscheidet sich der Faltmechanismus deutlich vom Z-Fold-Design von Huawei.

Die Animationen zeigen außerdem, wie du Features wie Wireless Charging und NFC nutzen kannst, und verdeutlichen, dass sich diese Elemente auf dem rechten Display befinden – inklusive einer vollständigen Darstellung der Faltbewegung.

Wann wird das Samsung Galaxy Z TriFold erscheinen?

Über Samsungs größtes Foldable wird schon seit vielen Monaten spekuliert. Es wurde als Teaser beim Galaxy Unpacked im Sommer erwartet, tauchte dort aber nicht auf. Jetzt steht eine Einladung zu einem weiteren Galaxy Launch Event auf der IFA 2025 nur noch wenige Tage bevor.

Erwartet wird, dass dort die neuen Galaxy Tab S11-Modelle sowie das Galaxy S25 FE vorgestellt werden.

Obwohl ein Event auf einer riesigen Tech-Messe wie der IFA dem Galaxy Z TriFold viel Aufmerksamkeit verschaffen könnte, glaube ich nicht, dass das Handy dort enthüllt wird. Bisher sind alle Geräte, die Samsung auf den Markt gebracht hat, umfangreich geleakt worden – für dieses Foldable gibt es bisher kaum Leaks.

Es wäre eine gute Gelegenheit, das Gerät anzuteasern, indem Samsung es hinter Glas am Stand auf der IFA ausstellt. So könnten Besucher einen ersten Blick auf das Foldable werfen, ohne es direkt anfassen zu können, und die Aufmerksamkeit wäre garantiert.

Samsung wird sich zudem bewusst sein, dass Apples iPhone Event in der darauffolgenden Woche stattfindet, sodass ein „Wow“-Moment für die Koreaner besonders wichtig sein könnte.