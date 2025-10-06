Neue Samsung TriFold-Videos durchgesickert – das wahre Motiv hinter dem mutigen neuen Design enthüllt

Kurze Zusammenfassung Neue durchgesickerte Videos haben die Multitasking-Fähigkeiten von Samsungs kommendem Tri-Fold-Telefon gezeigt. Dies deutet darauf hin, dass das Samsung TriFold eher für professionelle Benutzer*innen konzipiert sein könnte und wahrscheinlich einen entsprechenden Preis haben wird.

Samsungs TriFold-Telefon war im letzten Jahr Gegenstand vieler Diskussionen, und obwohl es beunruhigend abwesend bleibt, sind weitere Anleitungsvideos aufgetaucht, die das Gerät zeigen.

Wir haben diese Art von Videos schon zuvor gesehen, die zum Beispiel den NFC-Standort zeigen und gleichzeitig kleine Details darüber verraten, wie sich das Telefon falten lässt. Jetzt, von der gleichen Quelle wie zuvor (via 9to5Google), sehen wir eine Reihe neuer Funktionen auf dem Telefon, die in fünf Beiträgen auf X geteilt wurden.

Das erste zeigt den Mechanismus zum Fortsetzen von Apps auf dem größeren Bildschirm, während du das Gerät auf machst. Dies ermöglicht es dir beispielsweise, Samsung Internet mit einer Desktop-Ansicht zu verwenden.

Dies wird weiter ausgeführt und zeigt das Galaxy KI-Fenster daneben und demonstriert, wie viel Platz auf dem Gerät vorhanden ist.

Hallo nochmal, Multifold 👋Wir haben eine Menge Videos für dich ... 1/5🧵Mit Hilfe von @evowizz pic.twitter.com/GUhI8HPx5gSeptember 26, 2025

Wir sehen auch, wie Anrufe aussehen würden, wenn das TriFold offen ist, mit einer fensterartigen Anruf-App, was bedeutet, dass du viele andere Dinge auf dem Bildschirm sehen kannst, nicht nur die Telefon-App.

Wir sehen auch, wie der Startbildschirm angepasst werden kann und wie Widgets und Verknüpfungen verschoben werden können. Es gibt auch eine Animation, die einen 100-fachen Zoom auf der Kamera zeigt – und wie das Vorschaufenster funktioniert.

Wenn nichts anderes, bestätigt das, dass das Samsung TriFold einen 100-fachen Zoom bieten wird.

DeX wird ebenfalls demonstriert und verhält sich ähnlich wie auf Samsung-Tablets, was das TriFold näher an den Tablets als an den Telefonen des Unternehmens zu repräsentieren scheint. Dazu gehört auch die Verwendung externer Monitore.

Wir sehen auch, wie DeX-Fenster auf dem Bildschirm verschoben werden können und zeigen, wie vielseitig das TriFold als Multitasking-Gerät sein wird.

Im Moment haben wir die eigentliche Galaxy TriFold-Hardware noch nicht gesehen und wir haben kein Veröffentlichungsdatum – stattdessen haben wir nur eine Reihe dieser Animationen gesehen, die verschiedene Funktionen zeigen, die das TriFold bieten wird.

Eine Ankündigung in Korea steht unmittelbar bevor und wir erwarten, dass das TriFold enthalten sein könnte.