Expert*innen streiten über das iPhone 18 Fold – aber sie sind sich bei einem Designmerkmal einig

Kurze Zusammenfassung Expert*innen können sich nicht auf das iPhone Fold-Datenblatt einigen – außer bei einer Sache. Titan scheint sicher enthalten zu sein.

Nach einem recht erfolgreichen iPhone 17-Start in diesem Jahr wird sich Apple mit Sicherheit selbst loben. Die Pro-Modelle gleichen einer Wiederholung, obwohl ihre Farben alle möglichen Schlagzeilen machen, während das Basismodell endlich erwachsen wird und das iPhone Air das Scheinwerferlicht genießt.

Dennoch kann die Party nicht ewig weitergehen. Gerüchte deuten darauf hin, dass die Launch-Party im nächsten Jahr noch größer sein könnte, da das lang erwartete iPhone Fold endlich auf der Bildfläche erscheinen sollte.

Aber wie dieses Gerät aussehen wird, kann niemand sagen. Derzeit scheinen viele der Expert*innen, an die wir uns für Ratschläge und Einblicke wenden würden, uneinig zu sein.

Der jüngste Bericht stammt von Jeff Pu, einem angesehenen Tech-Analysten, der vorgeschlagen hat, dass das Gerät aus einer Mischung aus Titan und Aluminium gefertigt wird. Das widerspricht früheren Gerüchten eines anderen angesehenen Analysten, Ming-Chi Kuo, der eine Mischung aus Titan und Edelstahl vorgeschlagen hatte.

Eine Sache bleibt jedoch konstant und das ist die Einbeziehung von Titan. Das ist wichtig, da die Marke derzeit nur in einem Modell – dem neuen iPhone Air – Titan verwendet.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Das Material war zuvor in Pro-Modellen der Vergangenheit zu sehen, wurde jedoch in diesem Jahr zugunsten von Aluminium verdrängt. Es soll eine bessere thermische Leistung bieten, daher der Wechsel.

Was auch immer passiert, es sieht so aus, als ob Apples Verwendung von Titan bleibt. Persönlich habe ich nichts dagegen. Während die verschiedenen Materialien offensichtlich ihre eigenen Vor- und Nachteile innehaben, denke ich, dass die interne Hardware und Software einen größeren Unterschied machen wird.

Letztere soll ebenfalls für dieses Format optimiert werden, daher kann ich mir vorstellen, dass dies ein ziemlich lustiger Start wird – auch wenn es noch fast ein Jahr bis dahin ist.