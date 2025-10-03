Kratzer am iPhone 17 Pro? Ein simples Küchengewürz hilft

Kurze Zusammenfassung Apple könnte das „Scratchgate“-Problem gelöst haben. Dafür brauchst du nur etwas, das wahrscheinlich schon in deinem Küchenschrank steht.

Die iPhone 17-Reihe ist erst seit ein paar Wochen auf dem Markt und hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Die meisten davon drehen sich um die neuen Funktionen, doch auch ein kleiner Skandal war bereits dabei.

Das sogenannte "Scratchgate" betrifft speziell das iPhone 17 Pro. Die Rückseite ist extrem kratzempfindlich, was bei vielen neuen Besitzer*innen verständlicherweise für Ärger gesorgt hat. Schließlich war das über 1.000 Euro teure Smartphone teils schon nach nicht mal 24 Stunden zerkratzt.

Glücklicherweise gibt es offenbar eine Lösung – und die hättest du bestimmt nicht erwartet. Das Material, das das Problem beheben soll, ist so alltäglich, dass es vermutlich gerade in deinem Küchenschrank steht.

Wie im Power On Newsletter von Mark Gurman berichtet, rät Apple seinen Mitarbeiter*innen in den Stores, die Geräte häufiger zu reinigen – mit einer Mischung aus der üblichen Reinigungslösung und Salz. Die Idee dahinter: Die Kratzer stammen wohl gar nicht vom Glas selbst, sondern von Schmutz, der über verschmutzte MagSafe-Anschlüsse auf die Rückseite gelangt.

Auch wenn die genaue Lösung von Apple nicht bekannt ist, hat 9to5Mac das Ganze mit normalem Meersalz ausprobiert – und tatsächlich ließ sich der Schmutz damit entfernen. Zwar nicht ideal, aber etwas Pflege scheint das Problem zumindest zu entschärfen.

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zASeptember 19, 2025

Natürlich weisen wir darauf hin, dass du solche Probleme am besten direkt von Apple prüfen lässt. Eine DIY-Lösung kann zwar helfen, birgt aber auch das Risiko, mehr Schaden anzurichten – vor allem bei Geräten, die noch unter Garantie stehen.

Nicht beheben lässt sich damit allerdings das Problem der Kratzer im Aluminium, die bei diesen Modellen häufig rund um die Kamerawölbung auftreten. Laut einem Experten liegt das daran, dass die Anodisierung an den scharfen Kanten nicht optimal haftet.

Trotzdem dürfte das viele Nutzer*innen beruhigen. Und die prompte Reaktion zeigt immerhin, dass Apple das Thema ernst nimmt.