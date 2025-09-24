Apple plant offenbar den Launch eines faltbaren Smartphones

Kurze Zusammenfassung Apples iPhone Fold könnte früher als erwartet auf den Markt kommen. Das Handy wird Berichten zufolge für den Start im nächsten Jahr vorbereitet.

Es ist etwas mehr als eine Woche her, seit Apple seine iPhone-17-Reihe vorgestellt hat, und insgesamt scheint der Launch recht ordentlich gelaufen zu sein. Das Basismodell erhielt eine Reihe von Upgrades, die es zur attraktivsten Option seit Jahren machen, während die Pro-Modelle ein Design-Update bekommen haben, das die Gemüter spaltet – man liebt es oder hasst es.

Erst gestern habe ich über einen zweiten Leak berichtet, der eine ziemlich bedeutende Änderung für die iPhone-18-Reihe im nächsten Jahr andeutet. Demnach könnte sich der Launch des Basismodells verzögern, sodass die Pro-Modelle wie geplant erscheinen, das Basismodell aber später folgt.

Jetzt wissen wir vielleicht, warum. Laut einem neuen Bericht von Nikkei (zitiert von 9to5Mac) bereitet Apple seine Lieferkette auf einen deutlichen Anstieg der Nachfrage im nächsten Jahr vor – nicht zuletzt dank des iPhone Fold.

Dabei handelt es sich um ein Gerät, über das seit Jahren spekuliert und geträumt wird. Für viele bleibt Apples fehlender Einstieg in den Foldable-Markt ein großes Ärgernis, während andere den Ansatz „erstklassig statt als Erste(r) am Start“ befürworten – eine Strategie, die in den letzten Jahren manchmal vermisst wurde.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Laut dem Bericht rechnet die Marke mit einem Nachfrageanstieg bei allen Modellen der Serie, nicht nur beim Fold. Das ergibt Sinn – einige lassen sich von der Glitzerwelt eines neuen Geräts anziehen, entscheiden sich am Ende aber doch für eine bewährte und getestete Reihe.

Dem Bericht zufolge plant Apple, beeindruckende 95 Millionen Einheiten der iPhone-18-Reihe zu verkaufen. Das ist ein Plus von 10 Millionen im Vergleich zur iPhone-17-Reihe und würde selbst nach Apples hohen Maßstäben ein Meilenstein-Jahr markieren.

Das faltbare Gerät soll in Taiwan in die Testproduktion gehen, mit dem Ziel, die Produktionslinie in Indien zu reproduzieren. Das ist etwas, das Apple im letzten Jahr häufig gemacht hat, um die Auswirkungen von Zöllen für amerikanische Verbraucher*innen zu verringern.