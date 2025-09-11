Der bisher größte Leak des Samsung Galaxy Z TriFold bestätigt ein Schlüsselelement

Kurze Zusammenfassung Das Samsung Galaxy Z TriFold-Handy wird voraussichtlich Ende September angekündigt, und eine neue Animation ist aufgetaucht, die den Faltmechanismus zeigt. Es zeigt auch, wie die Rückkameras für Selfies verwendet werden können.

Samsung hat sich besonders bedeckt gehalten, was sein Falthandy mit zwei Scharnieren angeht, das wahrscheinlich Galaxy Z TriFold heißen wird. Obwohl es schon mehrere Gelegenheiten gab, das neue Gerät zu zeigen, ist Samsung es uns bisher schuldig geblieben. Gerüchten zufolge soll es nun bei einem Event am 29. September enthüllt werden.

Allerdings leaken immer wieder Grafiken und Animationen, die erklären, wie verschiedene Elemente des Falt-Handys funktionieren werden. Es wurde bereits der Faltmechanismus des Handys enthüllt, der anders funktioniert als ursprünglich gedacht.

Wir haben schon einen Clip gesehen, der angeblich zeigt, wie sich das Handy zusammenfaltet, wenn man NFC nutzen möchte. Jetzt gibt es eine ähnliche Animation, die zeigt, wie man die Rückkameras für Selfies verwenden kann – und dabei erneut den Faltvorgang enthüllt.

(Image credit: TechHighest)

Das zeigt einmal mehr, dass das Außendisplay auf dem mittleren Bereich liegt –was bedeutet, dass du die linke Fläche (in der die Kamera untergebracht ist) ausklappen kannst, um sie für Selfies zu nutzen. Dabei bleibt die rechte Fläche hinter der mittleren verborgen.

Das ist ganz anders als beim Huawei Mate XT, das nur einen einzigen Bildschirm hat. Dank des Z-Faltmechanismus bleibt bei diesem Modell aber ein Teil des Bildschirms sichtbar, um als Außendisplay zu dienen.

Die Details stammen wieder von @TechHighest auf X.

Here's one more video that confirms the folding mechanism of Samsung's multi-foldable. pic.twitter.com/xzELUjnZM3September 5, 2025

Wann wird das Samsung Galaxy Z TriFold launchen?

Laut UniverseIce soll es am 29. September ein Event in Korea geben, bei dem eine Reihe neuer Geräte vorgestellt wird. Es wird erwartet, dass dort auch das Galaxy Z TriFold enthüllt wird.

Aber das ist noch nicht alles. Es wird auch davon ausgegangen, dass Samsung das Event nutzen wird, um die Ergebnisse von Project Moohan vorzustellen. Das XR-Headset, an dem die Firma gemeinsam mit Google und Qualcomm arbeitet. In diesem Zusammenhang wäre es überraschend, wenn es in ein paar Wochen beim Snapdragon Summit keine Erwähnung dieses Headsets gäbe.

Zudem soll Samsung seine Galaxy Glasses vorstellen – die Antwort auf Metas Ray-Ban Brille, allerdings angetrieben von Galaxy AI.

Das könnte ein großes Jahr an Neuheiten für Samsung abrunden. Aber da schon Details zum Galaxy S26 durchsickern, wird es nicht lange dauern, bis wir im nächsten Launch-Zyklus der Marke stecken.