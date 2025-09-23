Meta bringt Gen 2 der Ray-Ban Smart-Brillen – und selbst die erste Generation erhält ein Update

Kurze Zusammenfassung Ray-Ban und Meta haben die zweite Generation ihrer Smart-Brillen vorgestellt – inklusive längerer Akkulaufzeit und besserer Kamera. Die Ray-Ban Meta Gen 2 ist ab sofort erhältlich, ab $379 / £379 / 419 €.

Wer hätte gedacht, dass die Zusammenarbeit von Ray-Ban und Meta so beliebt wird? Um ehrlich zu sein, hatte ich meine Zweifel.

Tatsächlich werde ich aber öfter nach meiner Ray-Ban Meta Brille gefragt als nach den meisten anderen Gadgets, die ich nutze – und das sogar von Leuten, die sonst nicht besonders technikaffin sind.

Offensichtlich war die erste Generation also ein Erfolg. Die Ray-Ban Meta Gen 2 wurden bei Meta Connect vorgestellt und ist bereits im Handel.

Der Preis liegt etwas höher als beim Vorgänger, ab 379 $ / £379 / 419 €. Dafür gibt es einige der Technologien, die auch schon in den Oakley Meta HSTN Brillenstecken, die Anfang dieses Jahres erschienen sind.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Dazu gehört eine doppelte Akkulaufzeit im Vergleich zum ursprünglichen Modell. Die Gen 2 hält mit einer Ladung bis zu acht Stunden durch, im Ladeetui stecken weitere 48 Stunden.

Auch die Videoauflösung hat sich verdoppelt. Die eingebaute Kamera nimmt jetzt in bis zu 3K bei 30 fps mit ultrabreitem HDR auf. Alternativ kannst du mit 60 fps in 1200p filmen.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Metas KI-Assistent lässt sich wie bisher über die eingebauten Mikrofone und Lautsprecher nutzen, bekommt aber neue Funktionen, die mit der Smart-Brille startet oder bald folgt.

Dazu gehört eine Live-Übersetzung, die jetzt auch Deutsch und Portugiesisch unterstützt. Damit sind es insgesamt sechs Sprachen, die sogar offline funktionieren, wenn du das Sprachpaket herunterlädst. Außerdem gibt es eine neue Gesprächsfokus-Funktion, die die Stimme der Person verstärkt, mit der du sprichst – besonders praktisch in einem lauten Restaurant oder Bahnhof.

Diese Features kommen auch per Software-Update auf die Gen-1-Brille, und das dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Während meiner Demo des neuen Modells im Vorfeld von Meta Connect wurde mir gesagt, dass die ursprüngliche Ray-Ban Meta-Brille zum günstigeren Preis im Verkauf bleibt. Damit hast du mehr Auswahlmöglichkeiten.

Persönlich würde ich die Gen 2 mit besserer Kamera und längerer Akkulaufzeit bevorzugen – am Ende hängt das aber von deinem Budget ab.

Außerdem gibt es neue Modelle in den Wayfarer-, Skyler- und Headliner-Stilen sowie mehrere Farben, darunter auch limitierte Editionen. Dazu kommen verschiedene Linsenoptionen, die den Preis beeinflussen können. Für polarisierte, Transitions- oder Korrektionsgläser musst du mit einem Aufpreis rechnen.

Mehr Infos findest du direkt auf der Meta-Website.