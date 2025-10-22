Android 16 für alle OnePlus-Smartphones bestätigt: Das sind die Update-Termine

Kurze Zusammenfassung OnePlus hat eine detaillierte Übersicht zum OxygenOS-16-Update veröffentlicht, das auf Android 16 basiert. Außerdem hat das Unternehmen einen Zeitplan bekannt gegeben und die Geräte bestätigt, die das Update erhalten werden.

OnePlus hat sich große Mühe gegeben, Kund*innen genau darüber zu informieren, was sie von OxygenOS 16 erwarten können. Das Unternehmen veranstaltete sogar ein eigenes Event zur Einführung der neuen Software und hat dabei auch den Update-Zeitplan für die unterstützten Geräte bekannt gegeben.

Erst vor Kurzem haben wir über OnePlus' Pläne für Android 16 berichtet, inklusive eines Update-Zählers auf der Website, den manche vielleicht etwas übertrieben fanden. Dennoch zeigt das ein starkes Engagement für den Update-Prozess. Die Transparenz und Detailtiefe, die OnePlus jetzt bietet, ist wirklich beeindruckend.

In einem Community-Post hat OnePlus genau beschrieben, was OxygenOS 16 mitbringt, einschließlich der vollständigen Liste der OnePlus-Smartphones, die das Update erhalten, und wann das geschehen soll. Den Anfang macht das OnePlus.

Beim Inhalt des Updates betont OnePlus wie gewohnt, dass das System besonders flüssig und schnell läuft und dass KI-Funktionen künftig noch tiefer ins System integriert werden.

Zu den neuen KI-Features gehört unter anderem Mind Space, das mit dem Plus Key (auf einigen Modellen) zusammenarbeitet. Dort können Nutzer*innen Ideen festhalten, Sammlungen anlegen und das Ganze mit Google Geminiverknüpfen. Gemini unterstützt sowohl die Sprachsuche als auch die Integration von Inhalten aus Mind Space.

Dann gibt es noch die Funktionen AI Writer und AI Recorder, mit denen sich zum Beispiel Mindmaps erstellen oder mithilfe von KI Hintergrundgeräusche bei Aufnahmen reduzieren lassen, damit der Klang sauberer ist.

Außerdem hat OnePlus die Anpassungsoptionen überarbeitet, neue Foto-Tools hinzugefügt und ein paar Ostereier integriert. Alle Details findest du im entsprechenden Community-Post.

Welche OnePlus-Smartphones erhalten Android 16 und wann?

OnePlus hat einen vollständigen Zeitplan für die Einführung von OxygenOS 16 auf seinen Smartphones und Tablets veröffentlicht. Die Updates sind in drei Phasen unterteilt. Das Unternehmen betont, dass die Aktualisierungen schrittweise ausgerollt werden und es regionale sowie anbieterabhängige Unterschiede geben kann. Manche Geräte werden zudem möglicherweise nicht alle neuen Funktionen erhalten.

Hier sind die bestätigten OnePlus-Modelle, die OxygenOS 16 erhalten:

Ab November 2025:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

Ab Dezember 2025:

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

Ab Q1 2026:

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite