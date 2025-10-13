Dieser farbige E-Reader kann, was der Kindle Colorsoft nicht kann – er passt bequem in deine Tasche.

Kurze Zusammenfassung Boox bringt ein farbiges E Ink Android-Gerät auf den Markt, das Stiftunterstützung bietet und in deine Tasche passt. Es wird am 9. Oktober in China auf den Markt kommen, aber eine größere Verfügbarkeit ist noch nicht bekannt.

Wenn der Kindle Colorsoft von Amazon ein Gerät ist, das dich mit seinem farbigen E Ink-Bildschirm begeistert, dann haben wir etwas neues, das dein Interesse wecken könnte. Boox bringt einen smartphonegroßen E-Reader auf den Markt, der im Gegensatz zum Kindle Colorsoft in deine Tasche passt.

Das Gerät wurde erstmals vom Unternehmen während der deutschen Messe IFA 2025 beworben, aber The Verge hat seitdem einige zusätzliche Details auf der chinesischen Mikroblogging-Seite Weibo entdeckt.

Was wird der Boox B6 Pro bieten?

Laut verschiedenen Beiträgen wird das Gerät Boox P6 Pro heißen und entweder mit einem farbigen E Ink-Bildschirm oder einem schwarz-weißen Display erhältlich sein, je nach Vorliebe. Es wird auch ein SIM-Karten-Slot geben, sodass es im Gegensatz zu einigen anderen Geräten von Boox nicht vollständig auf eine WLAN-Verbindung angewiesen ist.

Der Bericht behauptet, dass die vollständigen Details des Boox P6 Pro noch nicht veröffentlicht wurden. Aber das farbige E Ink-Modell soll eine 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite zum Lesen von QR-Codes und zum Scannen von Dokumenten haben, während 8 GB RAM von einem 128 GB internem Speicher unterstützt werden. Das erwähnte SIM-Fach bietet auch microSD-Unterstützung zur Speichererweiterung, heißt es.

Es wird auch behauptet, dass das farbige E Ink-Display eine E Ink Kaleido Technologie 3 Display-Technologie sein soll, die in der Lage ist, 4.096 Farben zu produzieren, ähnlich wie der Kobo Libra. Das würde bedeuten, dass schwarz-weiße Inhalte mit 300 dpi angezeigt werden, während farbige Inhalte die Hälfte davon haben.

Andernorts soll es bei beiden Versionen des P6 Pro, sowohl bei der schwarz-weißen als auch bei der farbigen, ein Frontlicht geben, während auch Stiftunterstützung geboten wird. Der Boox P6 Pro wird auf Android laufen, sodass du vollen Zugriff auf den Google Play Store hast, obwohl die Verfügbarkeit außerhalb Chinas derzeit nicht beschrieben wurde.

Der Boox B6 Pro soll jedoch am 9. Oktober in China auf den Markt kommen, daher drücken wir die Daumen, dass dieses tragbare Notizgerät auch irgendwann in anderen Ländern erhältlich sein wird.