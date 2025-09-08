Ein großes Problem mit dem Google Pixel 10 Pro wurde endlich gelöst

Kurze Zusammenfassung Beim Kauf eines Pixel 10 Pro oder 10 Pro XL gibt’s ein Jahr Google AI Pro kostenlos dazu. Viele Vorbesteller:innen – mich eingeschlossen, mussten allerdings feststellen, dass sich das Abo nicht aktivieren lässt. Google hat das Problem mit der Aktivierung jetzt behoben. Bis November 2026 können Kund:innen ihr Google AI Pro-Abo ohne weitere Probleme nutzen.

Als Google im August die Pixel-10-Serie auf einer Präsentation mit Jimmy Fallon vorgestellt hat, war ich besonders gespannt auf das Pixel 10 Pro XL, das Topmodell der Reihe.

Seitdem nutze ich das Handy seit fast zwei Wochen und bin total verliebt. Das zeigt sich auch in meinem Pixel-10-Pro-XL-Testbericht, in dem ich schon vor der Veröffentlichung der Meinung war, dass es das beste Smartphone 2026 wird.

Aber es gab ein kleines Problem: Google AI Pro, das es beim Kauf eines Pixel 10 Pro oder Pro XL kostenlos für ein Jahr dazu gibt, wollte einfach nicht funktionieren. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, die Aktion in der Gemini-App zu aktivieren, gab es eine Fehlermeldung.

Nutzer:innen auf Reddit und Googles eigenen Foren klagten über dasselbe Problem. Sogar Plattformen wie Android Police haben sich offiziell dazu geäußert. Ich vermutete, dass die Aktion bei denen blockiert wurde, die sie schon eingelöst hatten, also Käufer:innen von Pixel 9 Pro oder Pro XL. Ich habe Google dazu gefragt, aber zu diesem Zeitpunkt wollte sich das Unternehmen leider nicht direkt äußern.

Ich dachte erst, die Aktion würde pünktlich zum Verkaufsstart der Pixel-10-Serie am 28. August starten. Dem war aber leider nicht so. Obwohl ich meine Bewertung verschoben hatte, um alles genau zu prüfen, war die Aktion zum Veröffentlichungszeitpunkt immer noch nicht verfügbar.

Ehrlich gesagt arbeite ich nicht mit künstlicher Intelligenz (KI). Ich wollte Google AI Pro vor allem wegen des 2‑TB-Google-Drive-Speichers, der im Abo enthalten ist. Als mein vorheriges Abo auslief, wurde meine Datenmenge von über 250 GB langsam zum Problem – Google Drive bietet normalerweise nur 100 GB oder 200 GB, bevor es einen Sprung auf 2 TB gibt.

Ich musste also ordentlich Daten löschen, um unter die 200‑GB-Grenze (und den günstigeren Preis) zu kommen. Besonders Gmail macht das Archivieren sehr kompliziert, was einiges ausmachte. Dazu kamen noch verschiedene Fotos, die ich eigentlich gar nicht brauchte, aber sich trotzdem häuften.

Mein Pixel-10-Pro-XL-Testbericht war gerade veröffentlicht, als die Google-AI-Pro-Aktion plötzlich wieder da war. Also musste ich natürlich den Text anpassen, damit alles wieder stimmte. Vorbesteller:innen, deren AI-Pro-Aktion bisher blockiert war – mich eingeschlossen –, hatten plötzlich wieder Zugriff.

Am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail von Google, die bestätigte, dass es ein technisches Problem gab, das jetzt behoben ist. Ich war richtig happy – wahrscheinlich wie viele andere Pixel-Besitzer:innen oder potenzielle Käufer:innen auch.

Mein einziges richtig großes Problem mit dem Pixel 10 Pro XL ist endlich behoben. Jetzt sieht das Gerät noch besser aus als vor ein paar Tagen – man könnte fast sagen, dass es aktuell das beste Android-Handy auf dem Markt ist.