Gemini sieht auf deinem Android-Smartphone langsam ganz anders aus

Kurze Zusammenfassung Das Gemini-Fenster könnte auf Android ein neues Design bekommen und von einem quadratischen Kasten zu einer abgerundeten Pillenform wechseln. Wahrscheinlich ist die Änderung Teil der Umstellung auf die neue Material-3-Expressive-Designsprache.

Google dreht sich gerade voll um Gemini. Das Unternehmen nutzt Gemini als Portal in die Welt der KI, und es arbeitet sich in alle Bereiche des „Googleversums“ hinein. Die neueste Wendung in der Geschichte von Gemini ist ein Redesign auf Android.

Auf Android hat Gemini jetzt den Google Assistant ersetzt und ist deine neue Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen. Es greift auf alle online gesammelten Infos zu und ersetzt quasi das „Googeln“, weil du kaum noch selbst suchen musst – Gemini hat die Antwort schon parat.

Wie du auf Gemini zugreifst, scheint gerade Googles Fokus zu sein. Gemini startete als graues Kästchen mit gewelltem Kreis (siehe oben), wechselte dann zu einem Rechteck mit abgerundeten Ecken, umrandet von einem vierfarbigen Leuchten – als Hinweis, dass der Service von Google kommt.

Während die neueste Änderung nicht riesig wirkt, hat 9to5Google eine leicht veränderte Aufrufmethode von Gemini entdeckt. Das quadratische Kästchen könnte durch ein pillenförmiges Design ersetzt werden, die Ecken abgerundet, aber weiterhin dieselben Optionen bietet.

Neues Google Gemini-Design auf Android (Image credit: Reddit)

Es ist eine kleine Änderung am Look von Gemini auf dem Homescreen: Die App startet jetzt aus dem unteren Bildschirmbereich und erweitert sich aus einem Kreis heraus, während die aktuelle Version einfach nur von unten hochkommt. Die neue Animation wirkt deutlich eleganter, und ich vermute, dass das Redesign auch dazu dient, zum neuen Material 3 Expressive-Design von Google zu passen.

Wie greife ich auf Gemini auf Android-Handys zu?

Auf Android kannst du Gemini auf verschiedene Arten öffnen. Du kannst zum Beispiel diagonal vom unteren Bildschirmrand wischen, damit Gemini aufwacht und unten auf dem Bildschirm erscheint.

Alternativ geht auch der klassische „Hey Google“-Befehl. Manche Geräte haben Gemini auch auf eine Hardware-Taste gelegt. Häufig startet ein längeres Drücken der Power-Taste Gemini – ich selbst stelle das aber lieber wieder auf die normale Power-Funktion zurück, weil es viel einfacher ist, wenn man das Handy neu starten will.

Egal, wie du Gemini öffnest: Es hört direkt zu, sodass du einfach sprechen kannst, oder du tippst deine Anfrage ins Feld, wenn du eine stille Antwort willst.

Das ist getrennt von Gemini Live, das den ganzen Bildschirm übernimmt. Ich selbst nutze Gemini Live deutlich seltener, weil es für mich kaum einen Mehrwert hat. Es sollen aber neue Funktionen für Gemini Live kommen, das könnte sich also noch ändern.

Bisher gibt es keine Infos, wann das neue Gemini-Design auf die Geräte kommt.