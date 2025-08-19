Google Pixel 10: Akku-Spezifikationen geleakt – und das sind sehr gute Nachrichten

Kurze Zusammenfassung Die Google-Pixel-10-Reihe wird nächste Woche vorgestellt, und aktuelle Zulassungslisten haben nun die Akkudetails bestätigt. Die gute Nachricht: Alle Pixel-10-Modelle sollen über eine größere Akkukapazität verfügen, was zu einer längeren Laufzeit führen dürfte.

Über die neuen Pixel-10-Smartphones, die Google nächste Woche vorstellen wird, ist inzwischen kaum noch etwas unbekannt. Dieser jüngste Leak bestätigt jedoch eine der wichtigsten erwarteten Verbesserungen – die Akkus.

Pixel-Handys sind nicht gerade für ihre Ausdauer bekannt. Im Vergleich zu einigen der besten Android Smartphones geht Google eher auf Nummer sicher, verbaut keine riesigen Akkus und bietet auch keine extrem schnellen Ladegeschwindigkeiten. Nun wurde jedoch bestätigt, dass die Google-Pixel-10-Modelle eine größere Akkukapazität als die Pixel 9 erhalten werden.

Die Informationen stammen von YTechB (die Seite wurde entfernt, aber Infos sind über via 9to5Google verfügbar), die offenbar die EU-Batterietests für das Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL aufgedeckt haben. Diese zeigen die Kapazitäten der Akkus sowie weitere Angaben zur Effizienz und Reparierbarkeit der Geräte. Damit werden bereits bekannte Leaks zur Akkukapazität erneut bestätigt.

Ein Blick auf diese Bewertungen zeigt die folgenden Änderungen der Pixel-Akkukapazitäten, die ich zur besseren Übersicht den Pixel-9-Modellen gegenübergestellt habe.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 10 Akku-Upgrade Pixel 10 4.970mAh Pixel 9 4.700mAh Pixel 10 Pro 4.870mAh Pixel 9 Pro 4.700mAh Pixel 10 Pro XL 5.200mAh Pixel 9 Pro XL 5.060mAh

Die von den offiziellen Labels angegebenen Werte stimmen nicht ganz mit der „beworbenen“ Kapazität überein, aber sie ordnen die Leaks zumindest richtig ein und zeigen, dass es insgesamt Fortschritte gibt.

Die Pixel-10-Handys bekommen in Sachen Energieeffizienz ein A oder B – also ziemlich effizient – und auch bei der Reparierbarkeit gibt’s kleine Verbesserungen. Die EU-Tests bestätigen außerdem die IP68-Zertifizierung und die 7 Jahre Software-Updates, die für die Geräte erwartet werden.

Das Pixel 10 erhält einen kabellosen Boost

Das Pixel 10 profitiert beim Laden von einer weiteren Technik: Es unterstützt jetzt Qi-2-Wireless-Charging. Google bietet schon seit Jahren kabelloses Laden an, aber obwohl der Qi-2-Standard schon bereitstand, haben die Android-Hersteller lange kaum was damit gemacht – einzig das HMD Skyline hat ihn bisher genutzt.

Das dürfte sich mit der Pixel-10-Reihe ändern: Qi 2 wird unterstützt und mit dem Pixelsnap-Charger erreicht kabelloses Laden endlich Geschwindigkeiten, die mit dem iPhone mithalten können. Während andere Hersteller das bisher nur über eine Hülle ermöglicht haben, liefert Google das direkt ab Werk.

Ich hoffe, das sorgt dafür, dass auch andere Android-Geräte nachziehen, sodass wir endlich bessere Halterungen fürs Auto, Powerbanks und anderes Zubehör nutzen können.