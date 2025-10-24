Ja, das iPhone 17 Pro kann sich von Cosmic Orange in Pink verfärben – aber das lässt sich leicht verhindern

Kurze Zusammenfassung Einige Beispiele sind online aufgetaucht, die zeigen, dass das iPhone 17 Pro in Cosmic Orange eine rosafarbene Tönung annimmt. Man geht davon aus, dass dies durch längere Einwirkung von Wasserstoffperoxid geschieht, das mit der künstlichen Oxidschicht auf dem Aluminiumrahmen des Handys reagiert.

Apple hat dieses Jahr mit der Ankündigung der iPhone 17 Pro-Modelle einen mutigen Schritt gemacht. Im Gegensatz zu früheren Generationen gibt es die Flagschiff-Modelle nicht in klassischem Schwarz, sondern in Deep Blue, Cosmic Orange und Silber.

Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das iPhone 17 Pro Max haben zudem ein neues Design erhalten: Auf der Rückseite erstreckt sich ein großes Kameragehäuse über die gesamte Breite des Geräts, darunter sorgt eine Glasplatte für einen Dual-Texture-Look. Der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium statt aus Titan – und genau dieses Material ist verantwortlich dafür, dass sich bei einigen Modellen die Farbe verändert.

Warum ändern einige iPhone 17 Pro Modelle die Farbe?

Laut einem Report auf 9to5Mac gab es vereinzelt Fälle, in denen sich Cosmic-Orange-iPhone-17-Pro-Modelle rosa verfärbt haben. Die Beispiele tauchten separat auf Reddit und TikTok auf. Es scheint sich dabei jedoch nicht um ein weit verbreitetes Problem zu handeln, also kein Grund zur Panik.

Der Bericht von 9to5Mac gibt allerdings Hinweise auf die mögliche Ursache der Verfärbung: Wer ein Cosmic-Orange-Modell besitzt und nicht möchte, dass es rosa wird, sollte vermeiden, dass peroxidbasierte Reinigungsmittel in Kontakt mit dem Handy kommen. Der eloxierte Aluminiumrahmen des iPhone 17 Pro besitzt eine künstliche Oxidschicht, die Korrosionsschutz und Farbgleichmäßigkeit gewährleistet, so 9to5Mac.

(Image credit: Future)

Diese Schicht kann beeinträchtigt werden, wenn sie Wasserstoffperoxid ausgesetzt wird, da es ein Oxidationsmittel ist und das darunterliegende Metall reagieren lassen kann. Die Online-Beispiele zeigen, dass nur der Aluminiumrahmen betroffen ist, nicht das Glaspanel, was diese Theorie stützt.

Apple warnt auf seiner Support-Seite ausdrücklich davor, Produkte mit Bleichmitteln oder Wasserstoffperoxid zu verwenden: „Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten. Vermeide, dass Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt, und tauche dein iPhone nicht in Reinigungsmittel. Nach der Desinfektion mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch abwischen.“

Wer also kein rosa iPhone möchte, sollte diesen Rat beherzigen. Wer genug von Orange hat und die Farbe ändern will, kann das natürlich tun – eine Hülle wäre aber die sicherere Lösung.