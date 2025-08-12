Leak sagt, dass das Google Pixel 10 Smartphones die SIM-Karte verlieren könnten – aber wir sind nicht überzeugt

Kurze Zusammenfassung Ein Gerücht besagt, dass das Pixel 10 den physischen SIM-Slot verlieren und nur eSIM-fähig sein könnte. Das könnte nur für die USA gelten – es ist unwahrscheinlich, dass Google die erste Marke wäre, die nur auf eSIM in ihren Telefonen setzt.

Vielleicht glaubst du das du alles über das kommende Pixel 10, aber es scheint, dass es immer noch einige Gerüchte gibt.

Wie Evan Blass gesagt hat – der einen guten Ruf für Leaks hat – gibt es den Vorschlag, dass das Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL das physische SIM-Fach verlieren könnte. Es wird jedoch angegeben, dass das Pixel 10 Pro Fold das physische SIM-Fach beibehalten könnte.

Das würde bedeuten, dass die Mehrheit der neuen Flaggschiff-Smartphones von Google nur mit einer eSIM funktionieren. Wenn das bekannt klingt, liegt das daran, dass Apple dasselbe mit dem iPhone 14 im Jahr 2022 gemacht hat. Es gibt jedoch ein großes Aber zu dieser Aussage, denn das galt nur für die USA und drei Jahre später verwenden der Rest der Welt immer noch physische SIMs in ihren iPhones.

(Image credit: @evleaks)

Dasselbe gilt für dieses Gerücht rund um das Pixel 10. Blass sagt, dass der „einzige Datenpunkt bisher die USA“ ist, was darauf hindeutet, dass, wenn Google diesen Schritt macht, es nur für diejenigen in den USA sein wird.

Es scheint mir unwahrscheinlich, dass Google diesen Schritt international machen würde, indem alle Versionen des Pixel 10 die Unterstützung für die physische SIM aufgeben – ich denke einfach nicht, dass der Rest der Welt dafür bereit ist.

Während der Wechsel des iPhones zu eSIM als ein Wendepunkt für die neue Technologie angesehen wurde, ist die Tatsache, dass sie nicht weltweit umfassender akzeptiert wurde, bezeichnend. Apple wirbt für die Vorteile von eSIM als „größere Flexibilität, verbesserten Komfort, bessere Sicherheit und nahtlose Konnektivität“, aber all diese Dinge treffen auf eSIM-Unterstützung zu, egal ob du einen physischen SIM-Slot hast oder nicht.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Pixel führte die eSIM-Unterstützung mit dem Pixel 2 im Jahr 2017 ein und nachfolgende Geräte haben die Technologie unterstützt. Ich habe eSIM auf meinem Pixel ausgiebig beim Reisen genutzt, da es schnell und einfach ist, eine neue eSIM für Roaming-Daten einzurichten – was mir hilft, hohe Rechnungen zu vermeiden.

Die Vorteile einer physischen SIM bleiben jedoch bestehen. Eine physische SIM lässt sich leichter von Gerät zu Gerät bewegen, was großartig ist, wenn man viele Telefone testet und oft wechselt, aber für normale Kund*innen ist die Notwendigkeit, häufiger zu wechseln, begrenzt.

Einige betonen die physischen Vorteile von eSIM, da sie die Ausfallpunkte in einem Telefon reduzieren, es einfacher machen, wasserdicht zu sein und die Schwachstellen im Rahmen des Telefons verringern. Es wird auch gesagt, dass das Entfernen des Fachs mehr Platz für interne Komponenten wie zum Beispiel die Batterie schafft.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Wir haben das jedoch beim iPhone nicht beobachtet. Die Leute fordern nicht lautstark, das SIM-Fach zu entfernen, weil das US-iPhone langlebiger ist oder weil es eine längere Akkulaufzeit hat, also scheinen sich diese Vorteile in der realen Welt nicht auszuwirken.

Letztendlich werden Telefone nur auf eSIM umsteigen und in den USA könnte es dafür etwas mehr Interesse geben als anderswo. Wenn das Pixel 10 das SIM-Fach verlieren sollte, wird es wahrscheinlich nur für Käufer*innen in den USA sein.