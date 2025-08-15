Mach Platz iPhone 17 – Huaweis zweites Tri-Fold könnte in derselben Woche auf den Markt kommen

Kurze Zusammenfassung Huawei könnte sein nächstes Tri-Fold-Smartphone, das Mate XT 2, in den Startlöchern haben. Das Smartphone könnte bereits einen Tag nach der Vorstellung des iPhone 17 enthüllt werden.

Es passiert gerade viel bei Smartphone-Launches: Google stellt das Pixel 10 vor und Apple das iPhone 17. Jetzt scheint Huawei mitten in das, was in der Tech-Szene liebevoll „Techtember“ genannt wird – die traditionell besonders aktive Launch-Phase im September – einzusteigen.

Huawei war das erste Unternehmen, das ein richtiges, echtes Tri-Fold-Smartphone auf den Markt brachte. Das Huawei Mate XT nutzte ein einziges faltbares Panel, das sich über drei verschiedene Bildschirmoptionen erstreckte – etwas anders als der Ansatz, der von Samsung's Tri-Fold Handy erwartet wird, das wohl über ein separates Innen- und Außendisplay verfügen soll.

Neue Informationen von einem Leaker auf Weibo (via Android Headlines) deuten darauf hin, dass Huawei das Mate XT 2 am 10. September ankündigen wird. Wenn die Gerüchte stimmen, wäre das einen Tag nach der Ankündigung des iPhone 17.

Direkt nach Apples Launch könnte Huaweis neues Modell die Schlagzeilen auf sich ziehen. Zwar könnte das den iPhone-Start in China beeinflussen, doch die begrenzte Verfügbarkeit des Mate XT 2 sorgt dafür, dass der Rest der Welt davon nur wenig mitbekommt.

Schließlich ist das Huawei Mate XT 2 deutlich anders als Apples Angebot, und ein faltbares iPhone wird wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Was vom Huawei Mate XT 2 zu erwarten ist

Huawei ist allerdings vor allem eines – ein Innovator. Schon Ende der 2010er-Jahre hat das Unternehmen den Smartphone-Markt aufgemischt – mit größeren Akkus, schnellerem Laden, schlankeren Designs und leistungsstärkeren Kameras. Heutige Smartphones lassen sich kaum betrachten, ohne den Einfluss von Huawei zu erkennen.

Dass Huawei nun ein zweites Multi-Panel-Falt-Smartphone auf den Markt bringt, ist ebenfalls bemerkenswert. Während Samsung den Falt-Smartphone-Markt dominiert, war Huawei von Anfang an mit dem Huawei Mate X im Jahr 2019 ganz vorne mit dabei.

Dem Gerücht zufolge wird das Huawei Mate XT 2 5G unterstützen und Satellitenkommunikation bieten. In China hat Huawei bereits über das BeiDou-Satellitennetz Satellitenfunktionen in mehreren Smartphones angeboten; nun könnte das Tiantong-Satellitensystem für die Kommunikation zum Einsatz kommen.

Angetrieben wird das Gerät voraussichtlich vom Kirin 9020, der auch in den Flaggschiff-Modellen der Mate 70-Reihe zum Einsatz kam, und es soll eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende geben. Aufbauend auf der Kamera-Erfahrung könnte zudem eine neue Periskop-Telekamera integriert sein, so Details von Digital Chat Station auf Weibo.

Die Verfügbarkeit des Huawei Mate XT 2 wird voraussichtlich auf China begrenzt sein, doch dieses neue faltbare Smartphone verspricht voller Innovationen und spannender Features zu stecken.