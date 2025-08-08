Deine ältere Galaxy Watch bekommt auch das große One UI 8-Update

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Samsung hat angekündigt, die One UI 8-Beta auf weitere Galaxy Watch-Modelle auszuweiten.
Auch mehr Galaxy-Smartphones sollen im August und September Zugriff auf die Beta erhalten.
Als Samsung kürzlich die Galaxy Watch 8 vorgestellt hat, lief sie direkt mit Wear OS 6 und One UI 8 – der neuesten Software-Experiences von Samsung. Jetzt gibt es ein paar weitere Infos dazu, wie Samsung diese Software auf andere Geräte bringen will.
Aktuell läuft das Beta-Programm für One UI 8, das bisher vor allem den Galaxy-Smartphones zugutekommt – insbesondere der Galaxy S25 Reihe. Doch nun gibt es ein paar zusätzliche Details zum Rollout von One UI 8 für andere Galaxy Watch-Modelle.
Samsung hat bestätigt, dass die One UI 8-Beta „später in diesem Jahr“ auch auf ältere Galaxy Watch-Modelle ausgeweitet wird. Auch wenn das noch kein genauer Zeitplan ist, bekommst du zumindest eine grobe Vorstellung, wann du die neue Software ausprobieren kannst.
Samsung gibt für seine Wear OS-basierten Uhren vier Jahre Software-Updates – das sollte bedeuten, dass folgende Geräte für One UI 8 infrage kommen:
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch FE
Auch wenn diese Modelle das Update auf Samsungs neueste Benutzeroberfläche bekommen sollen, heißt das nicht automatisch, dass alle neuen Features verfügbar sind – manche Features hängen von der Hardware ab, die ältere Geräte möglicherweise nicht haben. Außerdem ist noch nicht bestätigt, welche Uhren die Beta erhalten und welche auf das finale Software-Update warten müssen.
Bei Galaxy-Smartphones sieht es etwas anders aus: Das Galaxy S25 läuft bereits mit der One UI 8-Beta, während das Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 direkt mit der neuen Software auf den Markt kamen.
Samsung hat bestätigt, dass das Galaxy S24 sowie die Modelle Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 ab nächster Woche (in Großbritannien, den USA, Korea und Indien) Zugriff auf die Beta bekommen. Im September folgen dann Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, A36, A56, A35 und A54.
Das alles zeigt, dass Samsung bei One UI 8 das Tempo anzieht – der große Rollout rückt also näher.
Wenn du die One UI 8-Beta selbst ausprobieren willst, musst du dich über die Samsung Members App auf deinem Smartphone anmelden. Denk aber daran: Beta-Software ist noch nicht final, manche Features könnten also noch nicht ganz rund laufen.
