Google hat gerade eine weitere essenzielle Wear OS-App exklusiv für die Pixel Watch gemacht

Kurze Zusammenfassung Die Google Pixel Watch sieht derzeit wie die stärkste Wear OS-Smartwatch aus. Die Marke hat gerade ihre Clock-App exklusiv für diese Modelle gemacht.

Google unternimmt große Schritte, um sicherzustellen, dass jeder, der eine Smartwatch möchte, sich für eine Google Pixel Watch entscheidet. Heute hat die Marke bekannt gegeben, dass die Clock-App für Wear OS nur noch auf der Pixel Watch verfügbar sein wird.

Das ist eine ziemlich bedeutende App, die abgesperrt wird, insbesondere auf einer Smartwatch. Das ist die App, die Dinge wie Alarme, Timer und Stoppuhr-Funktionen steuert.

Laut dem Blogbeitrag werden diejenigen mit einer Pixel Watch weiterhin Zugriff auf die App und deren Updates haben, wie sie es immer hatten. Für alle anderen Wear OS-Uhren kannst du die App weiterhin verwenden, wenn sie bereits auf deinem Gerät installiert ist.

Du wirst jedoch keine Updates mehr erhalten, sodass das jetzige Design auch so bleibt. Wenn du die Google Clock-App nicht bereits installiert hast, kannst du sie nicht mehr im Play Store finden. Stattdessen musst du auf die Standard-Uhr-App deiner Uhr zugreifen oder eine Drittanbieter-Alternative herunterladen.

Das bedeutet, dass jeder mit einer anderen Wear OS-Uhrenmarke auf das Material 3 Expressive-Redesign verzichten wird. Das verspricht neue Schnittstellen, dynamische Farben und neue Kachel-Designs.

(Image credit: Google)

Es kommt nur Wochen, nachdem die Marke bestätigt hat, dass ihre Wetter-App nicht mehr auf Wear OS 6 verfügbar sein wird. Das wurde als Reaktion auf die Vielzahl anderer Apps auf dem Markt gesagt, aus denen Benutzer*innen auswählen können.

Obwohl die Nachricht verwirrend erscheinen mag, denke ich tatsächlich, dass sie doch relativ viel Sinn ergibt. Googles großes Spiel in den letzten Jahren war für seinen Gemini AI-Assistenten, der Anfragen zu Wetter und einfachen Timing-Aufgaben leicht erledigen kann.

Indem die App für diese Aufgaben entfernt wird, neigen die Benutzer*innen eher, ihre Stimme zur Steuerung zu verwenden, was wiederum die Nützlichkeit von Gemini erhöhen würde.