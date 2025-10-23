Deine alte Pebble-Smartwatch hat gerade ein neues Leben bekommen

Kurze Zusammenfassung Die Pebble-App ist zurück und steht zum Download für Android und iOS bereit. Und es gibt gute Nachrichten für Fans: Neben neuen Veröffentlichungen unterstützt sie jetzt auch alte Pebble-Smartwatch-Modelle.

Pebble war in letzter Zeit oft in den Nachrichten. Das Unternehmen war bekannt dafür, schon 2012 einige der ersten Smartwatches auf den Markt zu bringen. Obwohl das letzte Modell dieser Ära, die Pebble Time 2, bereits 2016 erschien, spricht der ursprüngliche Gründer das ganze Jahr über davon, die Marke wiederzubeleben.

Eric Migicovsky hat Ende Januar in seinem Blog geschrieben, dass Pebble ein Comeback feiert. Seitdem teilt er immer wieder neue Details zu den kommenden Modellen, die wieder Pebble Time 2 und Pebble 2 Duo heißen sollen, nachdem er sich die Markenrechte zurückholen konnte.

Auf seinem Blog hat Migicovsky auch das endgültige Design der Time 2 gezeigt – im März hatte er schon eine frühe Version präsentiert. Jetzt gibt es aber wohl noch spannendere Neuigkeiten.

Was gibt es diese Woche Neues von Pebble?

Migicovsky postete kürzlich auf X: „Pebble ist offiziell zurück in iOS und Android! Jetzt herunterladen – funktioniert mit alten und neuen Pebbles“.

Der Schlüssel dabei ist, dass alte Pebble-Smartwatches, die seit über einem Jahrzehnt im Umlauf sind, nun ein neues Leben bekommen, während Fans auf die neuen Modelle warten.

Das ist ziemlich beeindruckend, da die meisten Handys nur maximal etwa sieben Jahre Software-Support erhalten (wenn du Glück hast). Bei Wearables ist der Support oft sogar noch kürzer.

Pebble is officially back on iOS and Android! Download it now, works with all old and new Pebbles. Incredible that everything's still working just as well as before. Can you say that about any other tech product you bought 13 years ago??https://t.co/6QwIMKkRDg pic.twitter.com/TNVoEIBNLQOctober 18, 2025

Falls du deine 13 Jahre alte Smartwatch nicht mehr herumliegen hast, kommen die neuen Pebble-Smartwatches bald auf den Markt. Migicovskys Blog berichtete, dass im September fast 3.000 Modelle der Pebble 2 Duo produziert wurden und bald ausgeliefert werden sollen.

Das betrifft das weiße Modell, wobei es auch eine schwarze Variante gibt sowie ein Pebble Time 2 Modell mit Touchscreen, Metallgehäuse und Herzfrequenzsensor.

Die Pebble 2 Duo wird preislich bei 129 Euro liegen, während die Pebble Time 2 voraussichtlich 195 Euro kosten wird.