Pebble ist zurück – die Kult-Smartwatch feiert ihr Comeback und soll schon "bald" ausgeliefert werden

Kurze Zusammenfassung Die legendäre Pebble-Smartwatch feiert ihr Comeback – und das Warten hat fast ein Ende. Tausende Exemplare sind bereits produziert und werden schon bald ausgeliefert.

Die Smartwatches-Welt wirkte in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen – doch das ändert sich jetzt, dank der Rückkehr einer echten Kultmarke. Pebble Smartwatches wecken sofort Nostalgie bei allen, die schon etwas länger dabei sind – und die Marke steht kurz vor ihrem großen Comeback.

Für alle, die das Geschehen verfolgt haben, kommt das nicht überraschend: Gründer Eric Migicovsky persönlich hat die Marke wiederbelebt und spricht schon das ganze Jahr über das neue Projekt.

In einem neuen Blog Post hat Pebble jetzt verraten, wie nah der Start der neuen Modelle wirklich ist. Demnach wurden im September knapp 3.000 Pebble 2 Duo Modelle produziert – und diese sollen in Kürze ausgeliefert werden.

Allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um die weiße Variante. Die schwarzen Modelle starteten später in die Produktion und wurden zusätzlich durch einen Feiertag in China und Hongkong verzögert – ihr Versand lässt also noch etwas auf sich warten.

Trotzdem sind das spannende Neuigkeiten für Pebble-Fans: Es ist durchaus realistisch, dass die ersten Modelle noch vor Jahresende bei den Nutzer*innen ankommen – und das dürfte für ordentlich Vorfreude sorgen.

Die Marke hat sich auch nach ihrem Aus ein echtes Kultpublikum bewahrt – und genau diese treue Community war laut Blogpost entscheidend für das Comeback. Die sogenannte Rebble Alliance hat die Pebble-Welt am Leben gehalten und wird nun sogar dafür bezahlt, den App-Store weiterzubetreiben.

Der Store ist bereits online unter apps.repebble.com – und sieht fast genauso aus wie früher. Dort können Nutzer*innen Apps und Watchfaces herunterladen, die von einer engagierten Community aus Entwickler*innen und Fans erstellt werden.

Das erste Modell, das gerade auf dem Weg zu den Kund*innen ist, ist die Pebble 2 Duo – sie kostet etwa 129 Euro. Etwas später folgt die Pebble Time 2, mit Touchscreen, Metallgehäuse und Herzfrequenzsensor. Sie wird rund 195 Euro kosten.