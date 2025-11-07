Deine Apple Watch kann jetzt endlich WhatsApp – mit einer eigenen App

Kurze Zusammenfassung Apple-Watch-Nutzer*innen haben jahrelang auf eine offizielle WhatsApp-App gewartet – jetzt ist sie endlich da. Ab sofort kannst du Nachrichten empfangen und beantworten, Sprachnachrichten verschicken und sogar deinen Chatverlauf direkt auf der Watch ansehen.

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es endlich so weit: WhatsApp launcht eine eigene App für die Apple Watch – und damit jede Menge praktischer Features direkt ans Handgelenk.

Die App ist verfügbar für alle Apple-Watch-Modelle ab der Series 4 (mit watchOS 10 oder neuer) und ermöglicht es dir, Nachrichten direkt auf der Watch zu empfangen und zu beantworten – ganz ohne dein iPhone aus der Tasche zu holen.

Kommt dir das bekannt vor? Die neue WhatsApp-App für die Apple Watch hat viele der Features, die du schon von deinem Smartphone kennst und jetzt hast du alles direkt auf dem Handgelenk.

Du bekommst Anrufbenachrichtigungen und siehst sofort, wer dich anruft. Außerdem kannst du Nachrichten komplett lesen, selbst besonders lange Texte, denn du kannst einfach durch den Chat scrollen.

Auch Sprachnachrichten sind möglich: Du kannst direkt über die Watch eine Aufnahme starten und verschicken – ganz ohne das Handy zur Hand zu nehmen. Und wenn du eine Nachricht bekommst, kannst du mit schnellen Emoji-Reaktionen antworten. Perfekt, um kurz zu reagieren oder Freunden ein schnelles Update zu geben, bevor du später ausführlicher antwortest.

Bilder und Sticker werden ebenfalls in den Chats angezeigt, wenn sie dir jemand sendet. Außerdem kannst du auf der Apple Watch einen Teil deines Chatverlaufs sehen, nicht nur die letzten Nachrichten.

Und das ist erst der Anfang – WhatsApp will nach und nach noch weitere Features hinzufügen.

Wie man WhatsApp auf der Apple Watch installiert

Wie bei allen Apple-Watch-Apps brauchst du zuerst die vollständige WhatsApp-App auf deinem iPhone, bevor du sie auf der Watch nutzen kannst.

Stell sicher, dass WhatsApp auf dem neuesten Stand ist: Öffne den App Store auf deinem iPhone, tippe oben rechts auf dein Profilbild, um zu den Account-Einstellungen zu gelangen, und ziehe die Seite nach unten, um die Update-Liste zu aktualisieren.

Scrolle dann nach unten, bis du WhatsApp findest. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe entweder auf „Aktualisieren“ neben der App oder auf „Alle aktualisieren“ oben in der Liste.

Danach öffne die Watch-App auf deinem iPhone. Scrolle nach unten, bis du WhatsApp siehst, und tippe auf „Installieren“, falls die App noch nicht installiert ist. Kurz warten – und schon sollte WhatsApp automatisch auf deiner Apple Watch erscheinen.