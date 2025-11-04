Mehr Menschen haben gerade zum ersten Mal eine Apple Watch gekauft als in jedem Quartal zuvor

Apples neuester Quartalsbericht zeigt, dass der Umsatz mit Wearables, Home und Accessories stabil bei 9 Milliarden Dollar bleibt, ungefähr das gleiche wie im letzten Jahr.

Auf dem Papier sieht das nach Stagnation aus, aber CFO Kevan Parekh enthüllte ein interessantes Detail: Über die Hälfte aller Apple Watch Käufer*innen im letzten Quartal waren neu.

Das Unternehmen erreichte auch einen Allzeitrekord für seine Apple Watch Installationsbasis und verzeichnete einen Rekord für Upgrader im September-Quartal.

Das ist eine große Sache in einem reifen Smartwatch-Markt. Nach einem Jahrzehnt im Verkauf sehen die meisten Marken eher Upgrade-Käufer*innen als tatsächliche Konversionen.

Apple hingegen erweitert das Publikum der Watch (nicht nur den Verkauf) und beweist, dass das Wearable über technikaffine, Frühzeit-Nutzer*innen hinausgewachsen ist.

Als Fitness auf Medizin traf

CEO Tim Cook schrieb den Anstieg der neuesten Produktreihe zu, die die Apple Watch Ultra 3, die Series 11 und die Apple Watch SE 3 umfasst, sowie zwei neue KI-gestützte Gesundheitsfunktionen.

Bluthochdruck-Benachrichtigungen können Benutzer*innen vor dem Risiko von Bluthochdruck warnen, indem sie maschinelle Lernmodelle verwenden, während der SleepScore die nächtliche Ruhe in einfache, umsetzbare Erkenntnisse zerlegt.

(Image credit: Matt Kollat)

Cook sagte, Apple erwarte, dass allein die Bluthochdruckwarnungen über eine Million Menschen helfen könnten, was unterstreicht, wie das Wearable sich von einem Fitness-Tracker zu einem Frühwarn-Gesundheitstool entwickelt.

Die Ultra 3 bietet das bisher größte Display von Apple, eine bessere Akkulaufzeit und Notfall-SOS über Satellit für Sicherheit in abgelegenen Gebieten.

Die Series 11 verbessert die Alltagstauglichkeit, und die SE 3 macht Apples Gesundheitsfunktionen erschwinglicher, ein Schlüsselfaktor bei der Gewinnung von Erstkäufer*innen.

Der Ökosystem-Effekt

Apples Gesamtumsatz für Q4 erreichte 102,5 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 8 % im Jahresvergleich, mit Rekord-iPhone-Verkäufen von 49 Milliarden Dollar und einem Allzeithoch von 28,8 Milliarden Dollar für Dienstleistungen.

Die Bruttomarge des Unternehmens stieg auf 47,2 %, über den Erwartungen, unterstützt durch starke iPhone- und Mac-Verkäufe und einem vorteilhaften Produktmix.

Während die Kategorie Wearables stagnierte, bemerkte Cook, dass sowohl die Apple Watch als auch die AirPods, einschließlich der neuesten Apple AirPods Pro 3, Rekordzahlen bei den aktiven Nutzer*innen erreicht haben.

(Image credit: Matt Kollat)

Hohe Kundenzufriedenheit – 95 % in den USA, laut Apple – deutet auf eine außergewöhnlich loyale Basis hin, die sich durch den Ökosystem-Effekt weiter ausdehnt.

Hinter den Kulissen investiert Apple diese Gewinne in KI. Cook und Parekh bestätigten erhebliche Investitionen in Apple Intelligence, On-Device- und Private-Cloud-Funktionen, die Siri und die Apple Watch persönlicher und vorausschauender machen.

Wie Cook sagte, bringt das Unternehmen „Intelligenz in mehr von dem unter, was die Menschen bereits lieben.“ Während der Umsatz mit Wearables nicht wuchs, tat es Apples Reichweite.

Mehr Menschen denn je nutzen eine Apple Watch, Apples Gesundheitswerkzeuge werden fortschrittlicher, und die KI-Pläne der Marke deuten darauf hin, dass die Watch nur noch integraler in den Alltag wird.

Still und leise definiert die weltweit beliebteste Smartwatch neu, was Erfolg für Apple bedeutet.