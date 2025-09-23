Apple hat gerade Millionen von Watch-Nutzer*innen ein Gesundheits-Upgrade gegeben, das du nicht ignorieren solltest

Deshalb denke ich, dass Apples Aktivierung von Bluthochdruck-Benachrichtigungen in watchOS 26 viel wichtiger ist als alle anderen neuen Funktionen, die in der großen Präsentation letzte Woche vorgestellt wurden.

Bluthochdruck (Hypertonie) ist eines der größten Gesundheitsrisiken, schleicht sich aber meist unbemerkt an. Er belastet Herz und Arterien über einen längeren Zeitraum, ohne dass die Betroffenen es merken. Die meisten Menschen erfahren erst bei einem Arztbesuch davon – oder gar nicht, bis es zu ernsthaften Problemen kommt.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Krankheit „weltweit eine Hauptursache für vorzeitige Todesfälle“ – und obwohl schätzungsweise über 1,28 Milliarden Erwachsene im Alter von 30 bis 79 Jahren betroffen sind, ist sich fast die Hälfte (46 %) dessen nicht bewusst.

Deshalb denke ich, dass Apples Aktivierung von Bluthochdruck-Benachrichtigungen in watchOS 26 viel wichtiger ist als alle anderen neuen Features, die in der großen Präsentation letzte Woche vorgestellt wurden.

Das bahnbrechende Feature, das als eine der wichtigsten Ergänzungen der neuen Apple Watch Series 11 und Ultra 3 präsentiert wurde (die am 19. September auf den Markt kamen), wird auch für bestehende Nutzer*innen der Smartwatches Series 9, Series 10 und Ultra 2 verfügbar gemacht. Dies geschieht durch das watchOS 26 Update, das am 15. September für diese Geräte ausgerollt wurde.

Was genau sind Bluthochdruck-Benachrichtigungen?

Mit dem am Montag veröffentlichtem OS 26 wurde das neue Bluthochdruck-Feature von Apple eingeführt, nachdem es von der FDA in den USA zugelassen wurde.

Das Feature läuft im Hintergrund auf kompatiblen Watch-Modellen und sucht nach konsistenten Anzeichen für chronisch erhöhten Blutdruck über einen längeren Zeitraum. Es nutzt den optischen Herzsensor und einen neuen Algorithmus von Apple, um zu analysieren, wie deine Blutgefäße auf jeden Herzschlag reagieren, und überprüft die Daten über einen Zeitraum von 30 Tagen. Wenn das Muster auf Hypertonie hindeutet, erhältst du eine Benachrichtigung, die dich auffordert, dies ärztlich abklären zu lassen.

Das Feature ist derzeit in über 150 Regionen live (abhängig von lokalen Zulassungen). Apple gibt an, dass es wissenschaftlich verifiziert wurde: Es wurde mit Daten von über 100.000 Personen trainiert und anschließend in einer klinischen Studie mit über 2.000 Teilnehmern validiert.

(Image credit: Apple)

Kein Allheilmittel

Auch wenn es ein lohnenswertes Feature ist, sollte man beachten, dass Apples neues Feature ein richtiges Blutdruckmessgerät nicht ersetzt und keine Diagnose darstellt. Stell es dir eher wie ein Frühwarnsystem vor, das vorschlägt: „Lass das vielleicht richtig überprüfen.“

Es ist nicht für Personen unter 22 Jahren, für bereits diagnostizierte Bluthochdruckpatienten oder Schwangere gedacht. Und die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren (in Kanada ist es zum Beispiel noch nicht verfügbar).

Warum ich davon so begeistert bin? Weil ich glaube, dass kleine Anstöße wie dieser tatsächlich etwas bewirken können. Wenn deine Uhr unbemerkt etwas erkennt, was du selbst nie bemerken würdest, und dir einen Anstoß gibt, einen Arzttermin zu vereinbaren, könnte das wirklich lebensverändernd sein.

(Image credit: Apple)

Wie man das Feature aktiviert

Um die neue Benachrichtigungsfunktion für Bluthochdruck zu nutzen, musst du dein iPhone auf iOS 26 und deine Apple Watch auf watchOS 26 aktualisieren. Nach dem Update findest du die Hypertonie-Benachrichtigungen in der Health-App (und/oder in den Herz-Einstellungen der Watch-App). Folge einfach den Anweisungen und achte darauf, dass die nötigen Gesundheitsberechtigungen aktiviert sind. Wichtig ist außerdem, dass du deine Watch eng am Handgelenk trägst und sie regelmäßig nutzt, denn das Feature braucht mehrere Wochen an Daten, um sinnvoll arbeiten zu können.

Auch wenn es nicht die spektakulärste Neuerung der Apple Watch ist, sorgt sie doch dafür, dass mehr Menschen ihren Blutdruck im Blick haben und (im Idealfall) früher behandeln lassen. Genau deshalb halte ich dieses Update für eines der wichtigsten der letzten Jahre.

Das watchOS 26 Update ist ab sofort für Nutzer*innen der Apple Watch Series 6 oder neuer sowie der SE 2 oder neuer zum Download verfügbar.

Die vollständige Übersicht über alle Neuheiten und unterstützten Geräte findest du auf Apples offizieller Seite.