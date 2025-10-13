Deine ältere Google Pixel-Uhr hat gerade das riesige Update erhalten, auf das du gewartet hast

Kurze Zusammenfassung Google rollt das Wear OS 6-Update für ältere Pixel Watch-Modelle aus. Es ist jetzt für Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 verfügbar. Das neue Update bringt Material 3 Expressive Design-Updates sowie die Auto-Start-Funktion für Google Maps.

Googles neueste Pixel Watch wird ab morgen erhältlich sein und zieht die neueste Wear OS 6-Software mit sich. Da dies Google ist, bedeutet das, dass auch Besitzer älterer Pixel Watch-Geräte ein Update erhalten, das neue Fähigkeiten an ihr Handgelenk bringt.

Zunächst die schlechte Nachricht: Dies gilt derzeit nicht für die ursprüngliche Pixel Watch, da Google nur die Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 als berechtigt auf seiner Support-Seite auflistet.

Die ursprüngliche Pixel Watch wurde jedoch 2022 eingeführt und wird bis Oktober 2025 mit Updates versorgt, im Einklang mit ihrer dreijährigen Software-Verpflichtung, sodass Wear OS 6 auch auf diesem Gerät irgendwann erwartet wird.

Für diejenigen mit Watch 2 und Watch 3 bringt Wear OS 6 das Material 3 Expressive Redesign, das tägliche Aufgaben dank Änderungen an den Schaltflächen offensichtlicher machen sollte, während alles frisch und neu wirkt. Dazu kommen dynamische Farbthemen und abgerundete Schriften und Symbole.

Eine der neuen Funktionen ist die Fähigkeit, Google Maps automatisch auf deiner Uhr zu starten, um dir Wegbeschreibungen zu geben, sobald du mit dem Navigieren während eines Spaziergangs oder einer Radtour beginnst. Autofahren ist ausgeschlossen, da du wahrscheinlich keine Wegbeschreibungen auf dem kleinen Bildschirm deiner Pixel Watch benötigst, wenn du im Auto sitzt.

Du kannst auch Zeit zur Sicherheitsüberprüfungsfunktion der Uhr hinzufügen. Dies erfordert, dass du dich nach einer bestimmten Zeit meldest, um sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist, andernfalls werden deine Notfallkontakte benachrichtigt. Jetzt kannst du die Zeit ganz einfach von deinem Handgelenk aus verlängern.

Um zu überprüfen, ob deine Pixel Watch auf dem neuesten Stand ist, gehst du zu Einstellungen > Systeme > Systemupdates und du tippst auf „Deine Uhr ist auf dem neuesten Stand", um die Überprüfung und den Download zu starten.

Uhren-Updates erscheinen in der Regel vierteljährlich, sodass der Support für Googles Armbanduhren weiterhin ziemlich gut ist. Das Erlebnis der Pixel Watch 4 verbessert das der Pixel Watch 3, indem es das Design verfeinert und auf ein ordentliches Schnelllade-Dock umstellt.

Es unterstützt auch eigenständige Satellitenkommunikation und stellt Gemini ins Zentrum des Erlebnisses. Es gibt eine bessere Routenführung und verbesserte Biosensoren, um das Funktionsset zu vervollständigen.