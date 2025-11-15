Android TV wird audiophiler: Hi-Res-Streaming kommt erstmals auf die Plattform

Kurze Zusammenfassung Qobuz bringt seine App auf Android TV und liefert genau das, was du erwartest: hochwertiges Streaming, persönliche Empfehlungen und Unterstützung für Qobuz Connect.

Qobuz hat endlich eine Android-TV-App für seinen Hi-Res-Streamingdienst veröffentlicht. Damit kannst du den kompletten Musikkatalog direkt auf jedem Smart-TV oder Streaming-Gerät mit Android TV oder Google TV streamen.

Die Musik gibt’s in verlustfreier Qualität, als CD-Version und in Hi-Res – ein echtes Upgrade für audiophile Android-TV-Nutzer*innen.

Die App bietet Qobuz Connect, damit du die Wiedergabe bequem von deinem Smartphone oder Tablet steuern kannst, während der TV die Musik streamt. Außerdem sind alle Features dabei, die du von Qobuz kennst: Playlists, kuratierte und personalisierte Empfehlungen sowie deine Favoriten.

Die App war letztes Jahr schon in einer Beta-Version aufgetaucht, aber das hier ist die erste offiziell unterstützte Version und sollte die Bugs aus der Beta-Phase hinter sich gelassen haben.

Qobuz auf Android TV: Mit welchen Geräten ist es kompatibel?

Qobuz lief bisher nur auf Samsung-Smart-TVs. Jetzt gibt’s die App endlich auch für eine ganze Reihe von Android-TV- und Google-TV-Geräten. Für Qobuz-Abonnent*innen ist sie kostenlos.

Android TV arbeitet auf Geräten wie Soundbars meist nur mit 24-Bit/48 kHz. Dadurch bekommst du nicht die volle Hi-Res-Qualität der Qobuz-App, zumindest nicht auf dem Level eines dedizierten Streaming-Players oder DAC. Die gebotene Qualität ist trotzdem ein starkes Upgrade.

Der große Vorteil: Durch die Android-TV-App lässt sich Qobuz auf deutlich mehr Geräten nutzen. Gleichzeitig wächst die Unterstützung für Qobuz Connect in immer mehr Hi-Fi-Komponenten.

Indem du von überall aus direkt auf deine Bibliothek, Favoriten und Empfehlungen zugreifen kannst, wird Qobuz im Alltag deutlich praktischer – ganz unabhängig davon, auf welchem Gerät du zuhörst.

Qobuz sagt, dass die App auch auf Nachfrage vieler Kund*innen entstanden ist: „Unsere Nutzer*innen fordern Android TV schon lange“, sagt Chief Product Officer Axel Destagnol.

„Mit der App wollen wir dort verfügbar sein, wo Menschen Musik hören – vom Kopfhörer bis ins Wohnzimmer. Dabei wollen wir das bewahren, was Qobuz ausmacht: hohe Audioqualität und starke redaktionelle Inhalte.“

Die Qobuz-App ist jetzt im Google Play Store verfügbar.