Kurze Zusammenfassung Gemini sollte auf weiteren Google TV-Geräten und -Sets „diesen Winter“ verfügbar sein, wobei die Marke ihr Veröffentlichungsfenster eingegrenzt hat. Das wird den Google TV Streamer einschließen, daher könnte es ein kluger Kauf am Black Friday sein.

Google aktualisiert endlich seine Home-Produkte, um Zugriff auf Gemini zu erhalten, aber ein Satz von Geräten wartet noch.

Während das Unternehmen bereits seinen KI-Assistenten und Dienste zu bestimmten TCL Google TVs hinzugefügt hat, hat sein eigenes Streaming-Gerät es noch nicht erhalten. Genauso wie viele andere Fernseher und Streamer, die auf Googles Plattform laufen.

Das sollte sich jedoch bald ändern, da die Marke das Veröffentlichungsfenster für ihr Update eingegrenzt hat – und speziell, wenn es um den Google TV Streamer geht.

Während der Ankündigung, dass Gemini für Google Home jetzt im Early Access ausgerollt wird, enthüllte Google, dass TV-Geräte und Modelle Gemini bis „diesen Winter“ erhalten sollten. Wie von 9to5Google berichtet, ist das spezifischer als das zuvor vorgeschlagene „später in diesem Jahr“.

Was wird Gemini zu Google TV hinzufügen?

Die Software ist bereits auf den TCL QM9K Google TV-Modellen verfügbar und ermöglicht natürlichere Sprachinteraktionen bei der Suche nach Shows und Filmen per Spracheingabe. Man kann realistische Gespräche mit dem Fernseher führen sowie KI-gestützte Zusammenfassungen vorheriger Episoden anfordern und sogar, was einige Rezensent*innen darüber gesagt haben könnten.

Es werden im Laufe der Zeit zusätzliche Funktionen hinzugefügt, und sie könnten sogar erscheinen, bevor das Update auf weiteren Geräten eintrifft. Wir hoffen, dass der Büro Google TV Streamer es bald erhält, zusammen mit anderen TV-Modellen – obwohl bisher nur Sets von Hisense und anderen TCL-Varianten genannt wurden.

Es ist auch wahrscheinlich, dass Gemini zuerst in den USA erscheinen wird, wie es bei Nest-Produkten der Fall war.

Dennoch nähert sich der Winter und wir sollten in den kommenden Wochen viel mehr über Googles Gemini-Pläne für TV erfahren.