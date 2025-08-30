LG-Fernseher erhalten ein großes Bild-Upgrade – auch ältere Modelle

Kurze Zusammenfassung LG führt Gallery+ ein, eine riesige Bildgalerie mit Kunstwerken, Spielbildern und "filmischen Momenten" mit Google Photos-Integration. Es wird zuerst auf 2025-Fernsehern verfügbar sein und dann später in diesem Jahr als Upgrade für ältere Modelle.

Samsungs hervorragende The Frame TVs haben einen neuen Rivalen. LGs OLED- und QNED-Fernseher von 2025 erhalten einen neuen „visuellen Kurationsdienst“, den das Unternehmen Gallery+ nennt. Er bietet Tausende von auswählbaren Bildern, darunter berühmte Kunstwerke.

Der Kunst-TV-Markt wird so überfüllt sein wie der Louvre zur Mittagszeit. Neben Samsung bieten auch andere Hersteller wie Hisense und TCL Galeriefernseher an. Hisense hat die Canvas und TCL hat die NXTFrame, zum Beispiel.

LG fügt jedoch die Funktionalität zu bestehenden Fernsehern hinzu, sodass du kein spezielles Set benötigst. Und es wird auch bis Ende des Jahres auf „berechtigte ältere Modelle“ ausgerollt.

Die Gallery+ enthält über 4.000 Bilder, darunter Kunstwerke, „filmische Momente“, Fotografie und „spielinspirierte Szenen“. Du kannst eines davon auswählen, um es auf deinem Fernseher im Vollbildmodus anzuzeigen, um zu mildern, dass sich eine große schwarze Glasplatte in der Mitte deines Wohnzimmers befindet.

Der Gallery+ Dienst kommt zuerst auf LG-Fernseher des Modells 2025. (Image credit: LG)

LG Gallery+: Hauptmerkmale

Im Wesentlichen verwandelt Gallery+ deinen Fernseher in einen Bilderrahmen, wenn nichts abgespielt wird.

Du kannst zwischen einem statischen Kunstwerk oder einer Diashow wählen und die Bilder mit Hintergrundmusik ergänzen. Du kannst zwischen Always-On- und Bildschirmschoner-Modus wählen und der Fernseher überwacht die Lichtverhältnisse im Raum und passt die Anzeige entsprechend an.

Es wird zwei Versionen des Gallery+ Dienstes geben. Zuerst gibt es eine kostenpflichtige Abonnementversion, für die der Preis noch nicht bekannt gegeben wurde. Dies wird dir Zugriff auf die gesamte Sammlung geben. Es wird auch eine kostenlose Stufe geben, die eine verlesene Auswahl von Bildern liefert.

Jeden Monat werden neue Bilder hinzugefügt und die App integriert sich auch mit Google Photos für deine eigenen Bilder und KI-Kreationen.

Das ist interessant, denn so gut die Frame TVs auch sind, sie sind auch relativ teuer. Viele LG-Fernseher kosten erheblich weniger für die gleiche Bildschirmgröße, sodass dies eine interessante, erschwingliche Alternative für Kunstliebhaber*innen sein könnte – vorausgesetzt, du benötigst nicht das matte Finish der The Frame TVs, das speziell dafür entwickelt wurde, Bilder optimal aussehen zu lassen.