Philips-Fernseher erhalten ein drastisches Update, das dein Seherlebnis erheblich verbessern wird

Kurze Zusammenfassung Ein Update für einige Philips-Fernseher-Modelle wird kommen, das die Verbindung zu farbigen Smart-Birnen über Matter ermöglicht. Das neue AmbiScape-System ersetzt das Ambilight+Hue-System, das 2023 eingestellt wurde.

Das herausragende Merkmal von Philips-Fernsehern war über viele Jahre hinweg Ambilight – die integrierten LEDs, die farbiges Licht auf die Wand hinter deinem Fernseher werfen. Es schafft Atmosphäre, macht das Seherlebnis immersiver und sieht großartig aus – und jetzt wird es dank AmbiScape noch besser aussehen.

Um den Kontext hier zu verstehen, müssen wir ein paar Jahre zurückblicken. Bis 2022 war es möglich, deinen Philips Ambilight-Fernseher mit Philips Hue-Leuchten zu verbinden. Aber in den letzten Jahren war diese Funktion nicht verfügbar.

Der Vorteil dieser Verbindung besteht darin, dass du das Ambilight-Erlebnis von nur um den Fernseher herum auf den ganzen Raum ausweiten kannst. Das kann eine umfassende Lichtshow kreieren. Ich mag das System so sehr, dass ich genau das mit meinem älteren Philips OLED-Fernseher gemacht habe und ich liebe die Ergebnisse.

Bekannt als Ambilight+Hue, wurde das System 2023 eingestellt, da Teile der Philips-Marke in verschiedene Richtungen gingen. Die TV-Marke wird heute von TP Vision produziert (in Europa), während Hue-Leuchten unter der Leitung von Signify stehen.

Aber es sieht so aus, als käme es zurück – und in einer möglicherweise noch besseren Form.

Was ist AmbiScape?

Laut Toengel's Philips Blog gibt es eine neue Lösung namens AmbiScape, die auf Matter setzen wird, um diese Verbindung herzustellen. Da es Matter verwendet, wird es auch mit Birnen anderer Hersteller funktionieren, sodass du nicht die teuren Hue-Farb-Birnen verwenden musst, du kannst auch andere verwenden.

Die Verwendung von Matter bedeutet auch, dass es mit der Hue Bridge 2.0 funktionieren wird, sodass es eine Lösung sein könnte, die einer viel breiteren Anzahl von Nutzer*innen zugutekommt als zuvor.

Die unterstützten Fernseher sollen die OLED 760 und OLED 770, MLED950, MLED 910, MLED 920 und Modelle aus der PUS9000-Serie umfassen. Diese sind 2025-Fernseher, die auf Titan OS laufen. Es ist unbekannt, ob Philips' Android- oder Google-Fernseher ein Update erhalten werden, um das System zu unterstützen, aber es wird gesagt, dass die Unterstützung in den kommenden 2026-Modellen breiter sein wird.

Birnen von IKEA, Osram, Nanoleaf, WiZ und Hue sollen unterstützt werden, aber ohne alle Komponenten ist es noch nicht möglich, dies zu testen.

AmbiScape sollte auf den oben genannten Fernsehern nach einem Software-Update verfügbar werden, wonach die Option, Birnen hinzuzufügen, um den Ambilight-Effekt zu erweitern, in den Ambilight-Einstellungen verfügbar sein sollte.