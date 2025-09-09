Philips' Google TVs erhalten ein massives kostenloses Upgrade – einschließlich älterer OLED-Modelle

Kurze Zusammenfassung Philips führt ein wichtiges Firmware-Update für seine Google TVs der Jahre 2023 und 2024 durch, das das zugrunde liegende Android-Betriebssystem auf den neuesten Stand bringt. Dies umfasst Flaggschiff-OLED-Fernseher der letzten Jahre – die 2025-Modelle verfügen bereits über die neueste Software.

Wir haben gute Nachrichten für Besitzer*innen von Philips TVs aus den Jahren 2023 und 2024 – ein wichtiges Upgrade wird gerade kostenlos ausgerollt.

Das Update ist für die Modelle der Marke, die mit Google TV laufen und bringt das zugrunde liegende Betriebssystem von Android 12 auf Android 14. Das ist die gleiche Version, die Philips' Fernseher von 2025 verwenden.

Das Update ist eigentlich schon seit einigen Monaten verfügbar, aber viele Fernseherbesitzer*innen waren sich dessen nicht bewusst. Es war nur als Download zur Installation über ein USB-Flash-Laufwerk verfügbar. Jetzt wird es direkt als Over-the-Air-Update an die Fernseher gesendet.

Philips ist nicht das einzige Unternehmen, das Google TV-Updates ausrollt. Google selbst hat bereits den Chromecast aktualisiert und auch Sony führt Android 14 auf seinen Fernsehern ein.

Erwarte kein massives Redesign wie Apples tvOS 26 und sein Liquid Glass – die visuellen Änderungen zwischen Googles Material You-Design in Android 12 und Android 14 sind ziemlich gering, mit verbesserten App-Layouts, leichten visuellen Verfeinerungen und besseren Inhaltsvorschlägen.

Die wichtigsten Änderungen sind im Hintergrund, sodass du sie nicht direkt sehen wirst, sie sollten jedoch ein besseres Fernseherlebnis mit sich bringen.

Android 14 ist darauf ausgelegt, Apps schneller zu starten, reibungsloser Multitasking zu ermöglichen und ein stabileres System zu liefern. Es gibt auch Verbesserungen bei HDR- und HDMI-Unterstützung, Gaming-Unterstützung, Smart-Home-Integration sowie bei deinen Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen.

Wie FlatpanelsHD berichtet, wird das Firmware-Update auf viele Modelle, einschließlich mehrerer Philips OLED-Fernseher, ausgerollt. Hier ist die vollständige Liste der unterstützten Fernseher (einige sind regionale Varianten):

2024 Philips OLED-Modelle

Philips OLED 959

Philips OLED 909

Philips OLED 889

Philips OLED 859

Philips OLED 849

Philips OLED 819

Philips OLED 809

2023 Philips OLED-Modelle

Philips OLED 908

Philips OLED 888

Philips OLED 848

Philips OLED 818

Philips OLED 808

Philips OLED718

Philips OLED708

2023 Philips LED-Modelle

Philips PUS8888

Philips PUS8848

Philips PUS8818

Philips PUS8808

Philips PUS8558

Philips PUS8548

Philips PUS8518

Philips PUS8508