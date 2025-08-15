Samsungs Fernseher haben gerade ein kostenloses Upgrade erhalten, das die Suche nach Sendungen noch einfacher macht

Kurze Zusammenfassung Samsung TV Plus, der kostenlose, werbefinanzierte Dienst auf Samsung-Fernsehern, hat ein aktualisiertes Design bekommen. Es bietet ein einfacheres Layout, eine personalisierte Startseite mit KI-Unterstützung und ein Live-Events-Spotlight für Sport, Konzerte und aktuelle News.

Wer liebt kein kostenloses Upgrade? Und wenn du einen der besten Fernseher besitzt, die Samsung herstellt, hast du Glück.

Der kostenlose, werbefinanzierte Dienst Samsung TV Plus hat gerade ein neues Design bekommen, das die Suche nach Sendungen einfacher macht und dein Seherlebnis insgesamt verbessert.

Das neue Layout nutzt auch Samsungs KI, um dein Erlebnis zu personalisieren. Es greift auf eine Vielzahl von Kanälen zu, darunter Sony One, mit Sendungen wie Breaking Bad, die kostenlos verfügbar sind.

Das neue Aussehen von Samsung TV Plus

(Image credit: Samsung)

Wie du aus dem obigen Bild sehen kannst, spiegelt das Layout der Benutzeroberfläche das wider, was du von vielen der besten Streaming-Dienste kennst, wie Amazon Prime Video. Diese Vertrautheit macht das Durchsuchen zum Kinderspiel.

Die Startseite ist jetzt komplett personalisiert, basierend auf deinen Favoriten und dem, was du dir ansiehst. Das bedeutet weniger Scrollen, um genau das zu finden, wonach du suchst.

Das KI-Element passt sich deinen Vorlieben an und lernt aus deinen Sehgewohnheiten, damit du die relevantesten Kanäle, Sendungen, Vorschläge und Genres immer oben angezeigt bekommst.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Es gibt ein „Live Events Spotlight“, das Sport, Konzerte, aktuelle Nachrichten und andere Live-Programme hervorhebt. Oben siehst du das alte Layout von Samsung TV Plus auf einem S95F QD-OLED-TV von 2025.

Samsungs Vision AI ist eines der herausragenden Features der 2025er TV-Reihe. Es liefert nicht nur die genannten Verbesserungen, sondern nutzt seine KI-Engine auch für Echtzeit-Bildverarbeitungsoptimierungen.

Wo ist Samsung TV Plus erhältlich?

(Image credit: Samsung)

Samsung TV Plus ist ein kostenloser Dienst und die am häufigsten genutzte Streaming-App auf Samsungs Smart-TVs. Sie bietet über 3.500 Kanäle – dank Werbeunterstützung sogar kostenlos.

Samsung TV Plus ist nicht nur auf Samsung-Fernsehern verfügbar, sondern auch auf einigen Galaxy-Mobilgeräten, dem Samsung Smart Monitor und dem Family Hub.

Du brauchst keinen brandneuen 2025er-Fernseher, um darauf Zugriff zu haben, denn Samsungs Smart-TVs werden bis zurück ins Jahr 2017 unterstützt. So profitieren sowohl aktuelle Nutzer:innen als auch zukünftige Käufer:innen.