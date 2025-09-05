Brompton feiert 50 Jahre mit einem beeindruckenden, limitierten Faltrad

Kaum zu glauben, aber Brompton stellt seine ikonischen Falträder jetzt schon seit 50 Jahren her. Zum Jubiläum bringt die Marke die limitierte 1975 Edition heraus.

Wie Brompton-CEO Will Butler-Adams erklärt, ist das neue Modell ein „Dankeschön“ an die „Macher:innen und Träumer:innen“ des Unternehmens.

Die 1975 Edition erscheint weltweit nur 1.975 Mal und feiert damit nicht nur die Firmengeschichte, sondern auch die Handwerkskunst der Mitarbeiter:innen, die seit Beginn jeden Rahmen im Londoner Werk von Hand fertigen.

Das Design des Fahrrads konzentriert sich auf die Kunst des Hartlötens, ein Verfahren, das die Stahlrahmen stark und langlebig macht.

Zu den besonderen Features der Brompton 1975 Edition gehört der Thermal Fade-Lackrahmen. Er ist von den leuchtenden Farben inspiriert, die beim Hartlötprozess entstehen, und verleiht dem Rad einen unverwechselbaren, stylischen Look.

Bild 1 von 3 Brompton Brazer's Coin (Bildnachweis: Brompton) 1975 Edition Small Zip Case (Bildnachweis: Brompton) Thermal Fade lacquer frame (Bildnachweis: Brompton)

Jedes Fahrrad kommt mit einer sammelbaren Brompton Brazer’s Coin, die mit den Initialen eines der 52 Expertenlötarbeiter:innen aus dem Londoner Werk geprägt ist. So wird jedes Exemplar noch ein Stück individueller.

Und es gibt noch mehr: Das Bike hat einen speziellen Flaschenhalter am Lenker, der sogar beim Falten mit montierter Flasche funktioniert.

Auch der Sattel ist besonders: eine leichtere Premium-Version mit Carbon-Basis, Chromoly-Schienen und integriertem Tragegriff.

Natürlich darf bei einer limitierten Brompton-Edition auch die nummerierte Serienplatte nicht fehlen – inklusive lasergravierter Seriennummer und Jubiläumslogo.

Um den Start zu feiern, startet das Unternehmen im nächsten Jahr eine Reihe von speziellen Brompton 50 Gemeinschaftsfahrten weltweit.

Die 1975 Edition ist ab dem 17. September bei Brompton, in Stores und bei ausgewählten Partnerhändlern erhältlich.