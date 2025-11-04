Ob Kopfsteinpflaster oder Naturweg – das Wayfarer E-Bike von Tenways bringt dich überall hin

Tenways hat gerade ein leistungsstarkes neues E-Bike vorgestellt, das sowohl auf Stadtstraßen als auch auf Offroad-Strecken überzeugt.

Der Wayfarer vereint niederländisches Design, die Sanftheit eines Drehmomentsensors und 750 W Spitzenleistung zu einem geschmeidigen Fahrerlebnis.

Seit dem Debüt 2021 steht die Marke für elegante, smarte und leise City-E-Bikes.

Jetzt verlässt sie den Asphalt und wagt sich mit dem neuesten Modell ins Allterrain-Gebiet.

(Image credit: Tenways)

Der Wayfarer ist dafür gemacht, die Grenze zwischen Pendler*innen-Komfort und Wochenendabenteuer verschwimmen zu lassen. Er ist mit einem Bafang M110 48V Hinterradnabenmotor ausgestattet, der 500 W Dauerleistung und bis zu 750 W Spitzenleistung liefert.

So kannst du sofort beschleunigen und mühelos Berge hochfahren und dabei das typische sanfte Fahrgefühl von Tenways genießen.

Ein abnehmbarer Gashebel gibt dir extra Power bei steilen Anstiegen oder beim Anfahren. Der intelligente Sensor wechselt automatisch zwischen Drehmoment- und Trittfrequenzmodus und ermöglicht so ein natürliches, flüssiges Pedalerlebnis.

Stahlharte Nerven, sanfte Landungen

Aufgebaut auf einem Rahmen aus 6061-Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität und ausgestattet mit einer FIX-15-Federgabel, bietet der Wayfarer Stabilität und Komfort auf jeder Art von Straßenoberfläche.

Ein weicher, breiter Sattel, eine gefederte Sattelstütze und ein verstellbarer Vorbau machen lange Fahrten angenehm, während der Shimano-8-Gang-Antrieb für präzise und zuverlässige Schaltvorgänge sorgt.

(Image credit: Tenways)

Mit rund 26 kg ist der Wayfarer leichter als das Himiway A7 Pro, trägt aber trotzdem bis zu etwa 120 kg an Fahrer*in und Gepäck.

Der abnehmbare 48V-15Ah-Lithium-Akku mit 21.700 Hochleistungszellen und UL-Zertifizierung bietet eine Reichweite von bis zu 136 km mit einer einzigen Ladung.

Der Bafang-CR-Controller sorgt für eine gleichmäßige Leistungsabgabe. Sicherheitsfeatures wie hydraulische Scheibenbremsen, hintere Blinker und Kenda-EPS-pannensichere Reifen geben dir auf jedem Untergrund ein sicheres Gefühl.

Technik unter dem Rahmen

Ein 4,3-Zoll-LCD-Display mit Passwortschutz und ein Typ-C-Ladeanschluss halten deine Fahrdaten und dein Smartphone stets einsatzbereit.

Die Tenways-App bietet Fahrverfolgung, Diagnosen und Leistungsanalysen. Dank der Apple-Find-My-Integration kannst du deinen Wayfarer jederzeit orten.

Der MIK-kompatible Gepäckträger ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel – ideal für Pendel-, Einkaufs- oder Freizeitfahrten.

Mit einer Standardhöchstgeschwindigkeit von 20 mph, einstellbar auf bis zu 28 mph, und einer IPX6-Wasserbeständigkeit ist der Wayfarer bereit für alles – von regennassen Straßen bis zu staubigen Trails.

Der Wayfarer ist jetzt bei Tenways US erhältlich, zum Preis von 2.199 Dollar (1.893 Euro). Laut dem Unternehmen wird dieses Modell exklusiv auf dem US-Markt angeboten.

Zum Start gibt’s einen Frühbucher*innen-Rabatt von 300 Dollar mit dem Code EARLYBIRD300, wodurch der Preis unter 2.000 Dollar fällt.