Brompton wird leichter und intelligenter mit seiner nächsten Generation von E-Bikes

Radfahren in der Stadt hat sich ganz schön verändert, seit Brompton in London angefangen hat, seine kultigen Falträder zusammenzuschrauben. Heute gibt’s mehr Verkehr denn je, in vielen Zügen darfst du keine normalen Räder mehr mitnehmen – und E-Bikes sind längst vom Trend zum Alltag geworden.

Das große Problem war dabei immer das Gewicht: E-Bikes fahren sich zwar super, sind aber oft echte Brocken, wenn du sie mal eine Treppe hochtragen oder in eine volle Bahn wuchten musst. Bromptons Lösung: Alles leichter und smarter machen – ohne den legendären Falt-Flow zu verlieren.

Jetzt hat die Marke eine komplett neue E-Bike-Reihe vorgestellt – mit dem bislang leichtesten Brompton überhaupt: Dem Electric T Line. Das Besondere daran? Zum ersten Mal bringt Brompton seinen Elektroantrieb auf die Titan-Plattform. Dadurch wiegt das Bike inklusive Akku nur 14,1 kg, ohne Akku sogar nur 11,2 kg.

(Image credit: Brompton)

Leichter, intelligenter, sicherer

Bromptons neue Titanium-E-Bike-Reihe wird vom firmeneigenen e-Motiq-System angetrieben – handgefertigt in London und bereits beim größeren Electric G Line erfolgreich im Einsatz.

An Bord ist ein speziell entwickelter Hinterradnabenmotor mit 250 W Leistung, dessen Drehmoment je nach Modell abgestimmt ist. Dazu kommt ein abnehmbarer 345-Wh-Akku, der laut Brompton bis zu 90 km Reichweite ermöglicht. Neu ist auch die Lenkersteuerung für Unterstützung und Beleuchtung sowie die Möglichkeit, das Bike mit der Brompton Electric App zu koppeln – für smarte Reichweitenprognosen und kabellose Updates. Besonders spannend: Das System lernt deinen Fahrstil in den ersten 100 Kilometern kennen und verfeinert seine Berechnungen danach regelmäßig weiter.

Im Alltag ist das Bike ganz klar für das Stop-and-Go in der Stadt gedacht. Eine Start-Assist-Funktion hilft dir beim Anfahren oder an Steigungen, während Walk Assist den Motor bis zu 6 km/h laufen lässt, wenn du das Rad schiebst – praktisch für Bahnsteigrampen.

Beim Faltmechanismus bleibt alles wie gewohnt schnell: Laut Brompton brauchst du unter 20 Sekunden, um vom Fahr- in den Tragemodus zu wechseln. Und dank der neuen SuperRoll+ Rollen lässt sich das Bike jetzt noch leichter ziehen oder durch Innenräume manövrieren.

Wann und wo du kaufen kannst

Das E-Motiq-System gibt’s übrigens nicht nur für die T Line – Brompton bringt es auch auf die C Line und P Line und erweitert damit die neue E-Bike-Generation über das Titan-Modell hinaus.

Vorbestellungen für alle Modelle starten in ganz Europa am 21. Oktober auf Brompton.com und in den Brompton Junction Stores. Der offizielle Verkauf beginnt dann am 28. Oktober bei ausgewählten autorisierten Händlern.

Außerdem bietet Brompton jetzt eine größere Auswahl an Rahmenfarben und eine neue Gepäckserie, die speziell für die elektrischen Modelle entwickelt wurde.

(Image credit: Brompton)

Heiße Reifen

Die Ankündigung erfolgt nur Wochen, nachdem Brompton 50 Jahre seiner ikonischen Klappräder gefeiert hat und eine spezielle 1975 Edition Version veröffentlicht hat, um den Anlass zu markieren.

Wie Bromptons CEO Will Butler-Adams erklärte, wurde das neue Modell als „Dankeschön“ an die Macher*innen und Träumer*innen des Unternehmens entworfen.

Das streng limitierte Bike – weltweit gibt es nur 1.975 Exemplare – ist eine Hommage an die Geschichte der Marke und an die Handwerkskunst der Mitarbeitenden, die seit der Gründung jedes einzelne Rahmenrohr in der Londoner Fabrik von Hand fertigen.

Die 1975 Edition ist direkt bei Brompton, in den Stores sowie bei ausgewählten autorisierten Händlern erhältlich.