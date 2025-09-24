Ich hoffe, Carl Pei schaut zu, diese Nothing-Sneaker sehen toll aus.

Kurze Zusammenfassung Designer Abhishek Mistry hat ein Konzeptpaar Sneaker entworfen, inspiriert von der Designästhetik der CMF by Nothing-Reihe. Derzeit nur eine Fan-Idee, hoffen wir, dass Nothing-Chef Carl Pei in Erwägung zieht, das Bekleidungssortiment seines Unternehmens zu erweitern.

Nothing-Chef Carl Pei war mutig mit den Produkten, die er bisher unter den Marken Nothing und CMF auf den Markt gebracht hat. Nicht nur haben wir wunderschön gestaltete Android-Telefone, Kopfhörer und Uhren gesehen, es gab auch einige limitierte Bekleidungsstücke, die für Aufsehen gesorgt haben.

Die erste Bekleidungskollektion von Nothing wurde vor ein paar Jahren eingeführt und bietet einige Designs, die zwar nicht für jeden sind, aber sicherlich Aufmerksamkeit erregt haben. Seitdem haben wir zusätzliche Hoodies, Trainingsanzüge und Overalls gesehen – alle sind immer noch auf der Website des Labels erhältlich.

Wir hatten noch keine Sneaker, obwohl ich angesichts der von Abhishek Mistry entworfenen CMF-Sneaker, die auf Yanko Design veröffentlicht wurden, hoffe, dass sich das ändern könnte.

(Image credit: Abhishek Mistry (via Yanko Design))

Mistrys Konzeptschuhe lassen sich von dem Design und den Farben der CMF-Produktlinie inspirieren, einschließlich des CMF Phone 2 Pro. Und sie sind so geschickt gestaltet, dass wir hoffen, Pei nimmt Notiz davon.

Die Sneaker tragen nicht nur die bekannten Farbschemata der Marke, sie haben auch verschiedene Designelemente, die aus der Technik erkennbar sind. Ein modularer Fersenbereich imitiert die Rückplatte der Handsets. Und das Rad am Boden des CMF Phone 2 Pro wird durch eine Klammer geehrt, die die schnürsenkellose Zunge geschlossen hält.

Laut Mistry können die Fersen auch mit separaten Teilen ausgetauscht werden – um die Sneaker auf die gleiche Weise zu individualisieren, wie CMF-Telefone angepasst werden können. Und sie können sogar als Zubehörhalterung verwendet werden, um beispielsweise einen AirTag zu integrieren.

(Image credit: Abhishek Mistry (via Yanko Design))

Das alles ist beeindruckend und wir sind unssicher, dass dies ein großer Erfolg sein wird, wenn Nothing sich entschließen würde, sie zu übernehmen.

Natürlich ist es bereits ziemlich beschäftigt mit Markteinführungen, mit den Nothing Ear (3) am unmittelbaren Horizont und einem neuen, unbekannten CMF by Nothing-Gerät, das kürzlich auf X angeteasert wurde.

Aber wenn wir etwas über Pei und seine Marken in letzter Zeit gelernt haben, dann dass er immer bereit ist, den Markt zu verändern. Vielleicht könnten Sneaker ein weiterer Weg sein, dies zu tun.