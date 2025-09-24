Ich hoffe, Carl Pei schaut zu, diese Nothing-Sneaker sehen toll aus.

Mara Mainka
Kurze Zusammenfassung
Designer Abhishek Mistry hat ein Konzeptpaar Sneaker entworfen, inspiriert von der Designästhetik der CMF by Nothing-Reihe.
Derzeit nur eine Fan-Idee, hoffen wir, dass Nothing-Chef Carl Pei in Erwägung zieht, das Bekleidungssortiment seines Unternehmens zu erweitern.
Nothing-Chef Carl Pei war mutig mit den Produkten, die er bisher unter den Marken Nothing und CMF auf den Markt gebracht hat. Nicht nur haben wir wunderschön gestaltete Android-Telefone, Kopfhörer und Uhren gesehen, es gab auch einige limitierte Bekleidungsstücke, die für Aufsehen gesorgt haben.
Die erste Bekleidungskollektion von Nothing wurde vor ein paar Jahren eingeführt und bietet einige Designs, die zwar nicht für jeden sind, aber sicherlich Aufmerksamkeit erregt haben. Seitdem haben wir zusätzliche Hoodies, Trainingsanzüge und Overalls gesehen – alle sind immer noch auf der Website des Labels erhältlich.
Wir hatten noch keine Sneaker, obwohl ich angesichts der von Abhishek Mistry entworfenen CMF-Sneaker, die auf Yanko Design veröffentlicht wurden, hoffe, dass sich das ändern könnte.
Mistrys Konzeptschuhe lassen sich von dem Design und den Farben der CMF-Produktlinie inspirieren, einschließlich des CMF Phone 2 Pro. Und sie sind so geschickt gestaltet, dass wir hoffen, Pei nimmt Notiz davon.
Die Sneaker tragen nicht nur die bekannten Farbschemata der Marke, sie haben auch verschiedene Designelemente, die aus der Technik erkennbar sind. Ein modularer Fersenbereich imitiert die Rückplatte der Handsets. Und das Rad am Boden des CMF Phone 2 Pro wird durch eine Klammer geehrt, die die schnürsenkellose Zunge geschlossen hält.
Laut Mistry können die Fersen auch mit separaten Teilen ausgetauscht werden – um die Sneaker auf die gleiche Weise zu individualisieren, wie CMF-Telefone angepasst werden können. Und sie können sogar als Zubehörhalterung verwendet werden, um beispielsweise einen AirTag zu integrieren.
Das alles ist beeindruckend und wir sind unssicher, dass dies ein großer Erfolg sein wird, wenn Nothing sich entschließen würde, sie zu übernehmen.
Natürlich ist es bereits ziemlich beschäftigt mit Markteinführungen, mit den Nothing Ear (3) am unmittelbaren Horizont und einem neuen, unbekannten CMF by Nothing-Gerät, das kürzlich auf X angeteasert wurde.
Aber wenn wir etwas über Pei und seine Marken in letzter Zeit gelernt haben, dann dass er immer bereit ist, den Markt zu verändern. Vielleicht könnten Sneaker ein weiterer Weg sein, dies zu tun.
Rik is T3’s news editor, which means he looks after the news team and the up-to-the-minute coverage of all the hottest gadgets and products you’ll definitely want to read about. And, with more than 35 years of experience in tech and entertainment journalism, including editing and writing for numerous websites, magazines, and newspapers, he’s always got an eye on the next big thing.
Rik also has extensive knowledge of AV, TV streaming and smart home kit, plus just about everything to do with games since the late 80s. Prior to T3, he spent 13 years at Pocket-lint heading up its news team, and was a TV producer and presenter on such shows as Channel 4's GamesMaster, plus Sky's Games World, Game Over, and Virtual World of Sport.