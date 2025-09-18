Nothing Ear (3) vor dem offiziellen Launch-Event enthüllt – inklusive „Super Mic“

Kurze Zusammenfassung Nothing hat weitere Details zu seinen kommenden Flaggschiff-Kopfhörern sowie ein offizielles Pressebild veröffentlicht. Die Nothing Ear (3) Kopfhörer setzen auf Metall im Gehäuse und bei den Antennen, für ein hochwertiges Aussehen und Gefühl.

Nothing war in diesem Jahr besonders aktiv, mit zahlreichen Veröffentlichungen, darunter das Nothing Phone (3), und sogar einem völlig neuen Produkt: den ersten Over-Ear-Kopfhörern der Marke.

Aber das ist noch lange nicht alles. Nächste Woche plant das Unternehmen, seine dritte Generation echter kabelloser Kopfhörer vorzustellen – das aktuelle Ear (2)-Paar ist inzwischen über zwei Jahre alt. Und Nothing wäre nicht Nothing, wenn es nicht schon vorher ein paar Details verraten würde.

Die Nothing Ear (3) Kopfhörer wurden auf dem ersten offiziellen Bild enthüllt, das direkt an T3 geschickt und auf X gepostet wurde.

Offbeat looks. Stronger signal. Material difference.Ear (3) pic.twitter.com/zM75sk7W6dSeptember 11, 2025

Nothing hat außerdem verraten, dass einige der Transparenz-Designmerkmale der früheren Modelle beibehalten werden, allerdings mit neuen Metallkomponenten für „mehr Haltbarkeit“. Optisch wirken die Kopfhörer so auch hochwertiger als zuvor.

Die Antenne hat jetzt ein flaches Finish, und ihre Dicke wurde auf 0,35 mm reduziert – das verstärkt erneut das Premium-Gefühl, ohne die drahtlose Konnektivität zu beeinträchtigen.

Das Gehäuse wurde ebenfalls überarbeitet und besteht nun zu 100 % aus anodisiertem recyceltem Aluminium. Außerdem gibt es ein „Super Mic“ direkt im Gehäuse sowie eine Sprechtaste. Wofür genau sie gedacht sind, ist noch nicht ganz klar, aber vermutlich sollen sie die Nutzung von KI-Assistenten ermöglichen, ohne dass du dein Handy in die Hand nehmen musst.

Natürlich haben viele Kopfhörer solche Funktionen direkt an den Hörern selbst – also wer weiß schon genau, wozu sie beim Ear (3) genau dienen?

„Mit den Ear (3) haben wir unsere Designsprache weiterentwickelt und uns auf das Wesentliche konzentriert: Technik und Nutzererlebnis. Das Ergebnis ist ein verbessertes Produkt, das anders aussieht und sich anders anfühlt“, sagte der Design-Direktor des Unternehmens, Adam Bates.

Mehr erfahren werden wir am Donnerstag, den 18. September, wenn Nothing die Ear (3) offiziell vorstellt. Bis dahin wird es sicher noch einige weitere Teaser geben – schließlich reden wir hier von Nothing.