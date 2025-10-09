Samsung erforscht In-Ear-Kopfhörer, die deine Gedanken lesen können

Kurze Zusammenfassung Samsung hat einen Prototyp von In-Ear-Kopfhörern entwickelt, die die Gehirnaktivität messen und Anwendungen im Bildungs- und Mental-Health-Bereich ermöglichen könnten. Von einem marktreifen Produkt sind wir noch weit entfernt, aber die möglichen Auswirkungen könnten groß sein.

Wenn du denkst, In-Ear-Kopfhörer, die deine Herzfrequenz messen, seien schon beeindruckend, hat Samsung etwas noch Spannenderes in der Entwicklung: In-Ear-Kopfhörer, die deine Gedanken lesen können. Na ja, mehr oder weniger.

Samsung hat einen Prototyp namens Ear-EEG entwickelt. Das kleine Gerät sitzt am Ohr und enthält ein miniaturisiertes Elektroenzephalogramm. Ein EEG misst die elektrische Aktivität im Gehirn, und in diesem Fall wird sie über eine Gehirn-Computer-Schnittstelle an passende Apps übertragen.

Wer jetzt denkt „Bestimmt für Werbung“, könnte vielleicht recht haben.

Eine der von Samsung beschriebenen Anwendungen ist, „Entscheidungen im Bereich Marketing oder Unterhaltung zu unterstützen“. Das Unternehmen interessiert sich aber auch für mögliche Gesundheitsanwendungen – etwa für psychisches Wohlbefinden und Produktivität.

Samsung hat erfolgreich eine Smartwatch-Funktion entwickelt, die Anzeichen von LVSD erkennen kann – einer Erkrankung, die für fast die Hälfte aller Fälle von Herzinsuffizienz verantwortlich ist. (Image credit: Samsung)

Warum möchte Samsung dein Gehirn untersuchen?

Das Ear-EEG-System wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Biomedizinische Technik der Hanyang-Universität entwickelt und soll EEG-Überwachung in der realen Welt ermöglichen, statt nur im Labor oder in medizinischen Einrichtungen.

Eine der geplanten Anwendungen ist die Schläfrigkeitserkennung, die laut Samsung dazu beitragen könnte, die Lerneffizienz in der Bildung und darüber hinaus zu verbessern.

Die zweite genannte Anwendung betrifft, wie schon erwähnt, den Werbebereich. Laut Samsung konnte das Ear-EEG mithilfe eines KI-Modells zur Analyse von Gehirnwellen die persönlichen Videovorlieben der Teilnehmenden mit einer Genauigkeit von 92,86 Prozent erkennen. Das deutet nach Samsungs Angaben auf mögliche Einsatzgebiete im Neuromarketing und in der Unterhaltung hin.

Das ist noch weit davon entfernt, ein marktreifes Produkt zu sein, und derzeit noch ziemlich sperrig, gehört aber zu Samsungs umfassender Investition in tragbare Technologie.

Samsung hat außerdem eine erfolgreiche KI-basierte Smartwatch-Überwachung vorgestellt, die eine frühzeitige Erkennung von LVSD (linksventrikulärer systolischer Dysfunktion) ermöglichen soll – einer Erkrankung, die für fast die Hälfte aller Herzinsuffizienzfälle verantwortlich ist und tödlicher sein kann als manche Krebsarten.

Das könnte auf lange Sicht sogar noch nützlicher sein.