Diese aptX Lossless Ohrhörer sind individuell auf deine Ohren abgestimmt.

Kurze Zusammenfassung Die Creative Aurvana Ace 3 Ohrhörer verfügen über hybrides ANC, aptX Lossless, LDAC und ein Dual-Treiber-System mit sehr schnellen, präzisen xMEMS-Treibern. Die Mimi Sound Personalisation Technologie analysiert auch die Form deiner Ohren, um ein optimiertes Audioprofil zu erstellen.

Creative Technology, das Unternehmen hinter den berühmten Sound Blaster Soundkarten, hat ein Paar echte kabellose Ohrhörer mit beeindruckenden Spezifikationen und erschwinglichem Preis auf den Markt gebracht.

Die Aurvana Ace 3 Ohrhörer verfügen über xMEMS-Treiber, LDAC und aptX Lossless Unterstützung sowie adaptives ANC. Sie bieten auch Mimi personalisiertes Audio, sodass ein individuelles Klangprofil durch eine Analyse der Form deiner Ohren erstellt werden kann.

Mit einem Preis von nur 149,99 € sind sie auch günstiger als die AirPods 4 mit ANC und Sonys WF-1000XM5. Beeindruckend.

(Image credit: Creative Technology)

Creative Aurvana Ace 3 Ohrhörer: Hauptmerkmale

Die Aurvana Ace 3 Ohrhörer basieren auf einem ähnlichen solid state xMEMS und dynamischen Dual-Treiber Aufbau wie ihre Vorgänger, die Ace 2. Diese gehörten zu den ersten, die die Technologie nutzten.

Die mikroelektromechanischen Systeme liefern eine extrem flache Reaktion und schnelle Leistung – das Ergebnis ist klarer Klang, unterstützt von kräftigem Bass der 10-mm-Dynamiktreiber.

Diese Klarheit wird hier durch das Snapdragon Sound System unterstützt, das sowohl aptX Lossless als auch LDAC unterstützt. Es gibt auch das bereits erwähnte Mimi Sound Personalisation System, das jeden Gehörgang analysiert, um ein optimiertes Audioprofil zu erstellen. Es gibt auch Bluetooth 5.4 mit LE Audio und Auracast.

Die einzige Kritik an den Vorgängern der Aurvana Ace 3 war, dass das ANC-System nicht so präzise war wie bei einigen Konkurrenten, aber ich hoffe, dass das hybride ANC-System verbessert wurde. Wenn ja, sind dies Ohrhörer, die man in Betracht ziehen sollte.

Die versprochene Akkulaufzeit beträgt 26 Stunden, vermutlich mit ausgeschaltetem ANC und du kannst etwa 7 Stunden Wiedergabezeit von den Ohrhörern allein erwarten. Das Laden erfolgt kabelgebunden oder kabellos und die Ohrhörer sind mit IPX5 für Schweißresistenz beim Training bewertet.

Die Creative Aurvana Ace 3 Ohrhörer sind jetzt auf der Creative-Website und bei den üblichen Händlern erhältlich.