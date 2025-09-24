Meine Ausrede hat sich in Luft aufgelöst – ich habe die AirPods Pro 3 vorbestellt

Jedes Jahr erlebe ich dasselbe - Technik fließt mir durch die Adern und ich habe alles, was ich habe auf Apple gesetzt. Apples großes Herbst-Launch-Event steht an und ich muss eine wichtige strategische Entscheidung treffen – um zu sehen, ob es Upgrades gibt, die ich machen muss oder ob ich noch ein Jahr durchhalten kann.

Ich habe bereits öffentlich erklärt, dass ich versuche, noch ein Jahr mit meinem iPhone 15 Pro zu überleben, ein Gefühl, das ich beibehalte, auch wenn die Akkulaufzeit langsam nervt. Für mich ist ziemlich klar, dass das iPhone 17 das Angebot dieser Generation ist, mit einer ganzen Reihe von „pro“-Features, die ihren Weg zu normalen Smartphones gefunden haben, mit doppeltem Speicherplatz und ohne Preiserhöhung.

Dennoch gibt es nur ein Gerät von Apples Event, das ich tatsächlich vorbestellt habe, obwohl ich wirklich gehofft hatte, kein Geld auszugeben und das sind die AirPods Pro 3. Fast ein Jahr lang habe ich die hervorragenden Technics EAH-AZ100 als meine Standard-Wireless-Ohrhörer mit großer Freude benutzt, aber davor habe ich die AirPods Pro (1. Generation) praktisch seit dem Tag, an dem sie herauskamen, verwendet.

Sie haben die Zeit hervorragend überstanden, mit einer Klangqualität, die immer noch gut mithält, einer Geräuschunterdrückung, die lange beeindruckend war und dem Killer-Feature des unglaublich schnellen Gerätewechsels zwischen meinem iPhone, Apple Watch und MacBook Pro. Dennoch ist die Akkulaufzeit nach Jahren der Abnutzung jetzt ziemlich schrecklich und mein Gehäuse ist auch zerkratzter als alles, was ich besitze.

Also stellt sich die Frage, ob ich ein neues Paar brauche. Die Wahrheit ist, dass ich als jemand, der ständig Ohrhörer testet, ständig neue in die Finger bekomme, also kann ich nicht so tun, als ob ich AirPods brauche, um zurechtzukommen. Mein persönlicher Gebrauch ist jedoch eine andere Frage und es ist immer schön, zu einem Paar Ohrhörer zurückzukehren, das nicht irgendwann zurückgegeben werden muss und auf das man sich jahrelang verlassen kann.

Das alles soll heißen, dass ich einige AirPods Pro 3 vorbestellt habe und mich wirklich darauf freue, den Sprung von den Ohrhörern der ersten Generation zur dritten zu bewerten. Laut Apples eigenen Angaben sollten sie drastisch bessere Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit haben, zusammen mit diesen Herzfrequenz-Tracking-Funktionen, die mit dem Sensor meiner Apple Watch gekoppelt werden können, also sollte ich ziemlich umfassend abgedeckt sein.

Ich werde erst in ein paar Monaten wissen, ob es sich wie ein guter Kauf anfühlt, aber im Moment bin ich sehr gespannt darauf, Apples neueste Version eines ziemlich makellosen Produkts zu haben.