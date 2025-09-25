Ich teste beruflich Ohrhörer – das ist mein erster Eindruck von den neuen Nothing Ear (3)

Technologie-Fans werden Nothing sehr gut kennen. Die Marke – geführt vom ehemaligen OnePlus-Mitgründer Carl Pei – sorgt seit einigen Jahren für Aufsehen, indem sie Produkte mit innovativer Designsprache und einem community-orientierten Ansatz anbietet.

Während jüngste Produkte wie das Nothing Phone (3) und die Nothing Headphone (1) ihr Können in diesen Bereichen unter Beweis gestellt haben, ist die Marke sie schon lange ein Favorit in der Welt der Ohrhörer. Ich habe die letzten Generationen getestet und war im Großen und Ganzen beeindruckt vom Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jetzt hat die Marke ihre Nothing Ear (3) Ohrhörer vorgestellt, und ich habe sie seit ein paar Wochen, um sie auszuprobieren. Hier sind ein paar Dinge, die mir an den neuen Ohrhörern gefallen, und eines, das mir nicht gefällt.

(Image credit: Sam Cross)

1. Stilvolles neues Design

Eines der ersten Dinge, die dir an den Ear (3) auffallen werden, ist die neu gestaltete Gehäusearchitektur. Diese verfügt über eine mit Aluminium überzogene Basisplatte, die wirklich edel aussieht. Sie passt hervorragend zu den bereits erwähnten Kopfhörern und Handys – wenn du ein Nothing-Fan mit all den neuen Goodies bist, wirst du wirklich stilvoll aussehen.

Diese Metallkonstruktion verleiht auch ein wenig zusätzliches Gewicht. Das vermittelt ein beruhigendes Gefühl und verleiht dem Ganzen definitiv eine gewisse Qualität.

(Image credit: Sam Cross)

2. Neue Talk-Taste

Als ich das erste Mal von der neuen Super Mic-Funktion hörte, war ich sofort begeistert. Ich habe immer Schwierigkeiten, bei Anrufen gehört zu werden, und ein leistungsstärkeres Mikrofon in das Gehäuse der Ohrhörer einzubauen, scheint eine dieser so einfachen Lösungen zu sein, dass ich nicht glauben kann, dass niemand sonst darauf gekommen ist.

Meine Tests dieser Funktion waren bisher gemischt, und es gibt noch einige Apps, die nicht bereit sind, die Funktionalität zu unterstützen, aber sie zeigt ein großes Potenzial. Ich werde das sicherlich noch viel mehr nutzen, während ich weiter teste.

(Image credit: Sam Cross)

ANC ist nur okay

Während ich von der Passform und Verarbeitung beeindruckt war, gibt es eine Sache, die mich bisher nicht überzeugt hat – das ANC. Nothing verspricht große Dinge – die Ear (3) sollen das Adaptive ANC direkt von dem Headphone (1) nutzen.

In meinen ersten Tests konnte ich jedoch keine anständige Leistung daraus erzielen. Das ist etwas, das ich auch letztes Jahr mit den Nothing Ear erlebt habe, die nicht ganz mit den Nothing Ear (2) mithalten konnten – die den Ear-Modellen ohne Nummer vorausgehen, verwirrenderweise.

Ich hoffe, dass es etwas ist, das mit einem Software-Update in Zukunft verbessert werden kann. Mit dem höheren Preis in diesem Jahr – die Nothing Ear (3) kosten 179 Euro – denke ich, dass es in dieser Hinsicht etwas besser sein könnte.