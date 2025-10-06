Apples Live-Übersetzung funktioniert jetzt auch mit älteren AirPods – aber es gibt einen Haken

Kurze Zusammenfassung Das größte kürzlich angekündigte AirPods-Feature kommt auf ältere Modelle. Aber es gibt einen Haken, der viele iPhone-Nutzer*inner ausschließen wird.

Beim letzten Apple-Event gab’s wieder jede Menge neue Produkte zu sehen – allen voran die neue iPhone 17-Serie und das brandneue iPhone Air.

Doch nicht nur bei den Handys hat Apple nachgelegt: Auch die neuen Airpods Pro 3 feierten ihr Debüt. Sie sind kleiner, leichter, vollgepackt mit Neuem – und bringen mit Live-Übersetzung ein richtig spannendes neues Feature mit.

Das Feature basiert auf Apple Intelligence – Apples eigener Version der KI, voller smarter Apps und Features – und übersetzt in Echtzeit. Nutzer*innen können sogar in ihrer eigenen Sprache antworten, während die Übersetzung direkt auf dem iPhone-Display erscheint.

Mit dem neuesten Software-Update kommt dieses Feature jetzt auch auf mehrere ältere Modelle im Apple-Line-up – darunter die Airpods Pro 2 sowie die kürzlich vorgestellten Airpods 4 with ANC.

Ganz so einfach ist es aber nicht: Selbst wenn du ein kompatibles AirPods-Modell hast, brauchst du auch ein passendes iPhone. Und das bedeutet – mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer. Damit fallen viele iPhone-Nutzer*innen da leider raus.

Das Ganze ist übrigens nichts Neues. Wer das Thema schon länger verfolgt, erinnert sich sicher an den Aufschrei beim Start von Apple Intelligence – damals waren ebenfalls nur die Pro-Modelle unterstützt. Selbst Besitzer*innen eines brandneuen iPhone 15 (zum damaligen Zeitpunkt) gingen leer aus.

Außerdem musst du sicherstellen, dass dein kompatibles Gerät auf die neueste iOS-Version aktualisiert ist – nur so kannst du das Feature nutzen. Ganz so einschränkend ist das zwar nicht, aber iOS 26 ist Pflicht.

Wenn du sowohl kompatible AirPods als auch ein unterstütztes iPhone besitzt, kannst du das Feature aktivieren, indem du gleichzeitig die Stiele beider Ohrhörer drückst. Alternativ findest du in der Übersetzer-App auf dem iPhone jetzt einen neuen „Live“-Tab, über den du direkt dorthin gelangst.