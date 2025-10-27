Mit dieser Kollaboration für Laufsport aus Island habe ich wirklich nicht gerechnet – aber sie ist die coolste Winterkollektion 2025

Kerstin Findeisen
Wenn eine 99 Jahre alte isländische Outdoor-Marke mit einem kalifornischen Eyewear-Label zusammenarbeitet, das für Achtsamkeit und Bewegung steht, entsteht mehr als nur ein stylischer Look.
Die neue 66°North x District Vision-Kollektion definiert das Winterrunning neu – mit Performance-Materialien, technischer Raffinesse und einem urbanen, cleanen Stil.
Gemacht für arktische Bedingungen, aber ebenso perfekt fürs Training in der Stadt, nennen beide Marken das Ganze ein „Arctic-Grade Exploration Kit“.
Das Highlight der Kollektion ist das Modell Eiichi Explorer Ti 66N – eine Sonnenbrille mit Titanrahmen, die zum 10-jährigen Jubiläum von District Vision entwickelt wurde.
Mit Bügeln aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, TR90-Nylonblenden gegen Blendung und bruchfesten, photochromatischen Gläsern passt sie sich mühelos wechselnden Lichtverhältnissen an – perfekt für lange Winterläufe, die im Dämmerlicht starten und im Gold der Abendsonne enden.
Ursprünglich für alpine Einsätze konzipiert, macht sie auch in Reykjavík oder Los Angeles eine gute Figur – ein echtes Statement in innovativer Ingenieurskunst.
Laufbekleidung, die für mehr als nur Laufen gemacht ist
Abgesehen von der Brille bringt die Zusammenarbeit die Reykjavik Running Series hervor – ein Trio aus Teilen, gefertigt aus 100 % recyceltem italienischem 4-Way-Stretchmaterial.
Das Reykjavik Running Balaclava Top überzeugt mit Kontrastnähten, die an Islands vulkanische Landschaften erinnern, während die Running Tights atmungsaktive Wärme, praktische Cargotaschen und reflektierende Details bieten.
Den Abschluss bildet die Running Shorts – mit minimalistischer Passform und dezentem Branding, das Leistung andeutet, statt sie laut herauszuposaunen.
Jedes Teil findet die perfekte Balance zwischen Funktion und Understatement – gemacht für Bewegung, entworfen mit dem Auge auf ein Design für Proportion und Detail.
Traditionelle Wärme, neu interpretiert
Mit Anleihen aus seinen Bergsteigerwurzeln bringt 66°North außerdem eines seiner legendärsten Stücke zurück: Die Tindur Daunenjacke, ursprünglich inspiriert von einem maßgefertigten Anzug, der bei der ersten isländischen Besteigung der Nordwand des Everest getragen wurde.
Die Neuauflage punktet mit 800er Gänsedaunenfüllung, Gore-Tex Labs Windstopper-Außenmaterial und einem Mikrofaser-gefütterten Brillenfach – ein cleverer Verweis auf den neuen kalifornischen Partner.
Für alle, die ihre Ausrüstung so vielseitig wie funktional mögen, kombiniert das Modell Tindur Down Hat – eine gefütterte Daunenmütze – Retro-Charme mit durchdachtem Design – inklusive integriertem Brillenfach an der Frontpartie.
Die Kollektion ist eine nahtlose Verschmelzung aus District Visions Performance-Ansatz und 66°Norths hundertjähriger Leidenschaft für Survival-Design.
Die 66°North x District Vision Collection ist ab sofort erhältlich – die Preise beginnen bei 85 Euro für die Tindur Daunenmütze und reichen bis 950 Euro für die Tindur Daunenjacke.
