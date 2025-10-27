Mit dieser Kollaboration für Laufsport aus Island habe ich wirklich nicht gerechnet – aber sie ist die coolste Winterkollektion 2025

Wenn eine 99 Jahre alte isländische Outdoor-Marke mit einem kalifornischen Eyewear-Label zusammenarbeitet, das für Achtsamkeit und Bewegung steht, entsteht mehr als nur ein stylischer Look.

Die neue 66°North x District Vision-Kollektion definiert das Winterrunning neu – mit Performance-Materialien, technischer Raffinesse und einem urbanen, cleanen Stil.

Gemacht für arktische Bedingungen, aber ebenso perfekt fürs Training in der Stadt, nennen beide Marken das Ganze ein „Arctic-Grade Exploration Kit“.

(Image credit: 66°North)

Das Highlight der Kollektion ist das Modell Eiichi Explorer Ti 66N – eine Sonnenbrille mit Titanrahmen, die zum 10-jährigen Jubiläum von District Vision entwickelt wurde.

Mit Bügeln aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, TR90-Nylonblenden gegen Blendung und bruchfesten, photochromatischen Gläsern passt sie sich mühelos wechselnden Lichtverhältnissen an – perfekt für lange Winterläufe, die im Dämmerlicht starten und im Gold der Abendsonne enden.

Ursprünglich für alpine Einsätze konzipiert, macht sie auch in Reykjavík oder Los Angeles eine gute Figur – ein echtes Statement in innovativer Ingenieurskunst.

Laufbekleidung, die für mehr als nur Laufen gemacht ist

Abgesehen von der Brille bringt die Zusammenarbeit die Reykjavik Running Series hervor – ein Trio aus Teilen, gefertigt aus 100 % recyceltem italienischem 4-Way-Stretchmaterial.

Das Reykjavik Running Balaclava Top überzeugt mit Kontrastnähten, die an Islands vulkanische Landschaften erinnern, während die Running Tights atmungsaktive Wärme, praktische Cargotaschen und reflektierende Details bieten.

(Image credit: 66°North)

Den Abschluss bildet die Running Shorts – mit minimalistischer Passform und dezentem Branding, das Leistung andeutet, statt sie laut herauszuposaunen.

Jedes Teil findet die perfekte Balance zwischen Funktion und Understatement – gemacht für Bewegung, entworfen mit dem Auge auf ein Design für Proportion und Detail.

Traditionelle Wärme, neu interpretiert

Mit Anleihen aus seinen Bergsteigerwurzeln bringt 66°North außerdem eines seiner legendärsten Stücke zurück: Die Tindur Daunenjacke, ursprünglich inspiriert von einem maßgefertigten Anzug, der bei der ersten isländischen Besteigung der Nordwand des Everest getragen wurde.

Die Neuauflage punktet mit 800er Gänsedaunenfüllung, Gore-Tex Labs Windstopper-Außenmaterial und einem Mikrofaser-gefütterten Brillenfach – ein cleverer Verweis auf den neuen kalifornischen Partner.

Für alle, die ihre Ausrüstung so vielseitig wie funktional mögen, kombiniert das Modell Tindur Down Hat – eine gefütterte Daunenmütze – Retro-Charme mit durchdachtem Design – inklusive integriertem Brillenfach an der Frontpartie.

Die Kollektion ist eine nahtlose Verschmelzung aus District Visions Performance-Ansatz und 66°Norths hundertjähriger Leidenschaft für Survival-Design.

Die 66°North x District Vision Collection ist ab sofort erhältlich – die Preise beginnen bei 85 Euro für die Tindur Daunenmütze und reichen bis 950 Euro für die Tindur Daunenjacke.