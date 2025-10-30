Vivobarefoot bringt barfuß Freiheit auf gefrorene Gehwege mit dem Explorer Mid

Der Vivobarefoot Explorer Mid ist für die Wintersaison 2025 zurück und bestätigt seinen Platz als einer der wärmsten und vielseitigsten Barfußstiefel der Marke.

Entwickelt für Bewegung, nicht Einschränkung, trägt er die Philosophie von Vivobarefoot in sich. Den warm bleiben bedeutet nicht, das wir den Kontakt mit dem Boden unter unseren Füßen verlieren.

Ursprünglich Ende 2024 eingeführt, überbrücken die Wanderschuhe der Marke die Lücke zwischen dem minimalistischen Vivobarefoot Gobi Hiber und dem expeditionsbereiten Tundra ESC und kombinieren deren beste Eigenschaften zu einem Schuhwerk für alltägliche Winterabenteuer.

Er ist leicht, aber robust, isoliert, aber dennoch flexibel, perfekt für Barfußpurist*innen, die sich nicht einen Winterschlaf erhoffen, wenn die Temperaturen fallen.

Die Stille des Schnees

Aus recycelten Materialien gefertigt, verleiht das wetterfeste Obermaterial dem Explorer Mid seine markante, puffige Silhouette und hält Wärme inne ohne klobig auszusehen.

Innen hält Primaloft-Isolierung die Kälte fern, während ein elastischer Knöchel und ein einfach anzuziehendes Design natürliche Bewegung und einfaches Tragen ermöglichen.

Unter den Füßen balanciert die All-Terrain-Sohle Grip und Bodengefühl auf eisigen Gehwegen und felsigen Pfaden gleichermaßen.

Eine Thermo-Innensohle erhöht den Komfort, ohne das sensorische Feedback abzuschneiden, ein Beweis dafür, dass Schutz und Verbindung koexistieren können.

Freiheit beginnt bei den Füßen

Der Explorer Mid trägt auch die breitere Mission von Vivobarefoot weiter, die in der laufenden „Free Your Feet“-Kampagne angeworben wird.

Mehr als ein Marketing-Slogan ist es ein Aufruf, Körper, Geist und den Planeten von künstlichen Komforts zu befreien, die uns von der Natur trennen.

„Menschen werden mit 95% gesunden Füßen geboren“, sagt Vivobarefoot-Gründer Galahad Clark, „doch die meisten von uns verlieren diese natürliche Stärke im Laufe der Zeit durch einschränkende, gepolsterte Schuhe.“

Die Forschung der Marke zeigt, dass das Tragen von Vivobarefoot-Schuhen die Fußstärke in sechs Monaten um bis zu 60% erhöhen kann, was hilft, Bewegung, Stabilität und sensorisches Bewusstsein wiederherzustellen.

Mit dem Explorer Mid trifft diese Philosophie auf Funktion. Es ist ein winterfester Stiefel, der ohne Polsterung schützt und flexible Sohlen verwendet, um Gleichgewicht, Verbindung und Instinkt zu bewahren, selbst wenn das Thermometer fällt.

Erhältlich in Obsidian, wird der Explorer Mid aus recycelten und biobasierten Materialien hergestellt und ist jetzt über Vivobarefoot für einen empfohlenen Preis von 190 € verfügbar.