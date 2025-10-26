Tokyo-Handwerk trifft auf Züricher Upcycling, wenn Hender Scheme zwei FREITAG-Ikonen neu interpretiert

FREITAG, bekannt für seine Taschen aus LKW-Planen, arbeitet erneut mit dem in Tokio ansässigen Label Hender Scheme an einer limitierten Zusammenarbeit, die Handwerkskunst, Langlebigkeit und kreative Neuinterpretation feiert.

Nach dem Erfolg ihrer ersten Partnerschaft im Jahr 2023 erweitert die neue Kollektion dieses Konzept mit zwei markanten Shopper-Modellen, dem HS MIAMI VICE – nicht zu verwechseln mit dem F260 MIAMI WIDE – und dem HS SONNY, beides „gehackte“ Versionen von FREITAGs einzigartigen Planentaschen.

Jeder Shopper behält seinen ursprünglichen, upcycelten LKW-Planenkörper bei, tauscht jedoch die klassischen Planengriffe der Marke gegen Hender Schemes charakteristisches Leder aus Reststücken aus, ein Hinweis auf das Engagement des japanischen Labels für traditionelles Handwerk und Materialwiederverwendung.

(Image credit: Hender Scheme)

Die weichen, naturbelassenen Ledergriffe entwickeln im Laufe der Zeit eine reiche Patina, während die ursprünglichen Planengriffe clever in einen abnehmbaren Schultergurt umfunktioniert werden.

Die Zusammenarbeit wird von Niji-Sousaku, Japans Konzept der „sekundären Schöpfung“, geleitet, eine passende Philosophie für beide Marken.

Die Gründungsidee von FREITAG im Jahr 1993 war es, gebrauchte LKW-Planen in langlebige, einzigartige Alltags-Taschen zu verwandeln.

Der kreative Prozess von Hender Scheme folgt einem ähnlichen Ethos, indem er neue Ideen mit klassischer Fertigung verbindet, um Stücke zu schaffen, die sich durch Gebrauch weiterentwickeln.

Wenn das Alte wieder neu wird

Es ist diese gemeinsame Ehrfurcht vor Materialien mit Erinnerung, die die Zusammenarbeit so natürlich erscheinen lässt.

Jede Tasche erzählt eine Geschichte durch ihre Kratzer, Flicken und Oberflächenmarkierungen, die jetzt von butterweichen, unbehandelten Ledergriffen kontrastiert werden, die sich mit jedem Griff verändern.

Es ist eine Erinnerung daran, dass Unvollkommenheit, wenn sie mit Sorgfalt behandelt wird, zu einem Designelement wird, anstatt zu einem Makel.

(Image credit: Hender Scheme)

Zur Markteinführung werden in Shanghai, Tokio und Fukuoka praktische Workshops stattfinden, die Designliebhabern die Möglichkeit bieten, ihren eigenen einzigartigen FREITAG-Shopper auszuwählen und aus einer Reihe von Hender Scheme Restlederstücken zu wählen, um ein wirklich einzigartiges Kollaborationsstück zu schaffen.

Eine begrenzte Anzahl vorgefertigter Taschen werden ab dem 24. Oktober in Asien erhältlich sein, in Hender Scheme Geschäften in Tokio (Sukima Ebisu), Osaka und Fukuoka sowie im FREITAG Store Shanghai.

Ein weltweiter Release folgt am 28. Oktober über den Online-Shop von Hender Scheme und FREITAG WeChat. Für weitere Informationen, besuchen Sie FREITAG.