The North Face's fortschrittlichste Ausrüstung wurde aus stahlstarkem Garn mit weltraumzeitlicher Isolierung kreiert.

The North Face hat die nächste Generation seines Summit Series Advanced Mountain Kit vorgestellt und obwohl es mit Blick auf Elite-Alpinisten entwickelt wurde, sagt die Technologie hinter der neuen 24-teiligen Kollektion viel darüber aus, wohin Outdoor-Ausrüstung sich hin entwickelt.

Die Kollektion ist ein komplettes System, das Bekleidung, Rucksäcke, Zelte und Zubehör umfasst, alles neu gestaltet, um schneller, leichter und robuster zu sein.

Die Updates zeigen drei große Fortschritte: ein speziell für Frauen entwickeltes Kit basierend auf geschlechtsspezifischen thermischen Tests, ein modulares Schichtungssystem für wechselnde Bedingungen und einige wirklich bahnbrechende Materialinnovationen.

Stahlstarke Stoffe treffen auf weltraumzeitliche Isolierung.

Die Stoffe im diesjährigen Advanced Mountain Kit klingen eher nach Luft- und Raumfahrttechnik als nach Outdoor-Bekleidung.

Spectra-Garne, stärker als Stahl und dennoch ultra-leicht, erhöhen die Haltbarkeit, ohne das Gewicht zu beeinträchtigen.

(Image credit: The North Face)

In der Zwischenzeit eliminiert die neue Cloud Down Technologie kalte Stellen und führt eine vielseitige mittige Option ein, während FUTURELIGHT-Elektrospinnmembranen wasserdichte Atmungsaktivität ohne PFAS bieten.

Es gibt auch 50/50 Isolierung mit einer Aluminium-Titan-Beschichtung für maximales Wärme-Gewichts-Verhältnis, plus eine nächste Generation DotKnit Wool, die thermische Leistung mit natürlicher Geruchskontrolle und Feuchtigkeitsmanagement kombiniert.

Von und für Athlet*innen gebaut.

Getreu dem Motto von The North Face „Athlete Tested, Expedition Proven“ wurde die Ausrüstung bereits auf Herz und Nieren geprüft.

Benjamin Védrines trug das Kit während seines rekordverdächtigen K2-Geschwindigkeitsaufstiegs, während Christina Lustenberger es bei einer Pionier-Skiabfahrt der Südwand des Mt. Robson verwendete.

Ihr Input sowie der anderer Athlet*innen prägten Details von der Passform bis zur Isolationsverteilung, um sicherzustellen, dass das Kit genau dann funktioniert, wenn es darauf ankommt.

Für uns Normalsterbliche ist die Erkenntnis nicht, dass jeder eine 135L-Expeditions-Duffel oder ein superleichtes Schlafsystem benötigt, sondern dass The North Face weiterhin Materialien und Design auf eine Weise vorantreibt, die letztendlich in zugänglichere Linien einfließen werden.

(Image credit: The North Face)

So wie FUTURELIGHT und 50/50 Isolierung bereits in Mainstream-Kollektionen aufgetaucht sind, werden die hier vorgestellten Technologien wahrscheinlich den Ton für die nächste Welle von Jacken, Rucksäcken und Basisschichten von The North Face angeben.

Das neue Summit Series Advanced Mountain Kit ist jetzt über die regionalen Websites von The North Face erhältlich, mit Preisen ab etwa 120 € in Deutschland. Jacken liegen im Bereich von 650 €– 800 €. Tolle Optionen für kaltes Wetter.