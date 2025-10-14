Neue On Cloudmonster Hyper PAF Trainer sehen aus, als kämen sie aus der Zukunft

Die Schweizer Performance-Marke On ist in den letzten Jahren kein Unbekannter in Sachen Kollaborationen gewesen, aber ihre laufende Partnerschaft mit dem südkoreanischen Designkollektiv POST ARCHIVE FACTION (PAF) schien schon immer als radikal.

Der neueste Drop des Duos, Current Form 3.0, treibt diese Idee noch weiter voran mit einer experimentellen Fusion von Ons schnellster Schuhplattform mit PAFs disruptiver, architektonischer Ästhetik.

Das Hauptstück ist der Cloudmonster Hyper PAF, eine hybride Silhouette, die das Cloudmonster 2 PAF Obermaterial mit der antreibenden Cloudmonster Hyper Bottomunit verbindet.

(Image credit: On/ PAF)

Erhältlich in Weiß/Weiß, Schwarz/Schwarz und Phantom/Apollo, ist er genauso technisch, wie man es von On erwartet, aber mit den asymmetrischen Linien, zerknitterten Paneelen und futuristischen Texturen versehen, die PAFs avantgardistische Designsprache definieren.

Kurz gesagt, es ist ein Laufschuh, der zugleich als tragbares Designstück dient.

Geschwindigkeit als Transformation

Die Kampagne, die Current Form 3.0 begleitet, wurde von Philosophie genauso stark beeinflusst wie von Philosophie.

Unter der Regie von Jan Lee mit Bildern von Kwak Kigon entfalten sich die visuellen Darstellungen wie ein surrealer Tagtraum, der in gewöhnlichen Räumen spielt, in denen menschliche Bewegung die Realität verbiegt.

On × POST ARCHIVE FACTION (PAF) | CURRENT FORM 3.0 - YouTube Watch On

Die Botschaft über Geschwindigkeit als Veränderung, das Brechen von Gewohnheiten, das Bejahen des Unerwarteten und das Sehen von Bewegung als Transformation statt etwas Angsteinflößendes.

Es ist ehrgeiziges Terrain für eine Laufschuh-Kollaboration, aber On und PAF haben sich noch nie an die üblichen Regeln gehalten.

Funktion trifft auf Kultur

Über die Sneakers hinaus führt die Kollektion auch ein Trio von Ons technischsten Merino-Laufsocken in neuen PAF-Farben ein, ein Hinweis darauf, dass selbst Basics als Designobjekte neu erfunden werden können.

Zusammen definieren sie die Kollaboration als Teil Performance-Ausrüstung, Teil kulturelles Artefakt und als Fortsetzung der Mission der Current Form-Serie, das Universum der Sportbekleidung auszubauen.

Der Cloudmonster Hyper PAF und die Merino Sock PAF sind jetzt erhältlich über On EU, Post Archive Faction und ausgewählte Einzelhandelspartner, für 280 €.