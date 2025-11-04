Brooks hat einen Trailrunning-Schuh entwickelt – für alle, die eigentlich lieber auf Asphalt laufen

Brooks hat seinem zuverlässigsten Laufschuh für den Alltag einen Hauch von Offroad verpasst.

Der neue Ghost Trail ist ein Crossover-Laufschuh, entwickelt für Läufer*innen, die ihre Kilometer zwischen Straßen, Schotterwegen und Waldpfaden aufteilen.

Im Grunde richtet sich der Schuh an alle, die Abwechslung lieben, aber keinen vollwertigen Trailrunning-Schuh brauchen.

Ein logischer Schritt für Brooks – schließlich gilt die Ghost-Serie seit Jahren als Komfortmaßstab der Marke.

Die neue Version übernimmt die nitroverstärkte DNA Loft v3-Dämpfung aus dem Ghost 17, formt sie aber in eine Zwischensohlenstruktur, die besser für unebenes Gelände geeignet ist.

Die etwas festere Abstimmung der Mittelsohle und der 8-mm-Fersenabsatz sorgen für Stabilität bei Gefälle, während der Schuh auf Asphalt trotzdem angenehm geschmeidig läuft.

Ein Trailschuh mit Straßenmanieren

Die Außensohle ist eines der größten Upgrades. Aus TrailTack Green-Rubber, einer Mischung für nassen und trockenen Grip, besteht die Ghost Trail-Sohle aus 3 mm-Stollen, die so dicht gesetzt sind, dass sie sich auch auf Straßen natürlich anfühlen.

Es ist die Art von Sohle, die im echten Läuferleben Sinn macht, wo ein Waldweg schnell zu einem Radweg oder Parkplatz wird.

Auch das Obermaterial wurde überarbeitet: Dank einer neuen Strickkonstruktion bleiben Staub und Sand draußen, ohne dass der Schuh überhitzt. 3D-Print-Overlays schützen zusätzlich stark beanspruchte Bereiche an den Zehen und dem vorderen Schmutzschutz.

Herausgekommen ist ein Schuh, der immer noch wie ein Ghost aussieht, sich aber bereit für Wochenend-Abstecher ins Gelände anfühlt.

Brooks bleibt beim Ghost Trail seinem CO₂-neutralen Ansatz treu und setzt, wo möglich, auf recycelte Materialien und nachhaltige Gummimischungen.

Preislich liegt er ideal im mittleren Segment für Trail-Schuhe – weniger extrem als der Catamount 3, aber abenteuerlustiger als ein Standard-Ghost.

Der Ghost Trail ist ab sofort bei Brooks für 150 Euro erhältlich.