TAG Heuer und New Balance überraschen mit dem wohl unerwartetsten Laufduo des Jahres

Der Luxusuhrenhersteller TAG Heuer und die Performance-Marke New Balance haben sich für eine Kollaboration zusammengetan, die neu definiert, wie Premium-Trainingsausrüstung aussehen kann.

Die TAG Heuer Connected Calibre E5 × New Balance Edition vereint Schweizer Handwerkskunst mit leistungsorientierter Technologie.

TAG Heuer stellt seit einem Jahrzehnt Smartwatches her, und bereits das Vorgängermodell, die TAG Heuer Connected Calibre E4, erhielt bei T3 eine hervorragende Bewertung.

Das Gehäuse der neuen Uhr besteht aus leichtem, sandgestrahltem Titan in Schwarz. Ergänzt wird es durch ein robustes Bi-Material-Armband, dessen Design von der geschichteten Konstruktion der Laufschuhe von New Balance inspiriert ist.

(Image credit: TAG Heuer)

Im Inneren läuft die Uhr mit TAG Heuers eigener Software. Sie wird von Dual-Band-GPS und einer vollständigen Suite an Sensoren angetrieben, darunter Herzfrequenz-, SpO₂- und Höhenmessung.

Außerdem sind strukturierte Laufpläne vorinstalliert, die von New-Balance-Coaches entwickelt wurden. Sie helfen dir, vom ersten 10K bis hin zum Marathon zu trainieren.

In typischer TAG-Manier trifft hier Verfeinerung auf Funktion. Das 1,2-Zoll-OLED-Display liegt unter gewölbtem Saphirglas, während die benutzerdefinierte New-Balance-Oberfläche die violetten und grünen Akzente des passenden Schuhs aufgreift.

Die Akkulaufzeit ist mit zwei Tagen solide, aber nicht überragend. Dafür sorgt die Schnellladefunktion dafür, dass du dich nicht lange an die Steckdose binden musst.

Geschwindigkeit im Einklang

Die Laufschuhhälfte der Zusammenarbeit, der New Balance FuelCell SuperComp Elite v5, ist auf schnelle und effiziente Kilometer ausgelegt.

Eine vollflächige Carbonplatte liegt zwischen Schichten aus leichtem, PEBA-basiertem FuelCell-Schaum. Das sorgt für explosive Energierückgabe und ein sanftes Laufgefühl im Renntempo.

Die Rocker-Geometrie unterstützt dich bei jedem Schritt und treibt dich spürbar nach vorn. Das speziell entwickelte Mesh-Obermaterial bietet dabei einen sicheren, atmungsaktiven Sitz – auch auf langen Strecken.

Diese limitierte Edition greift die Ästhetik der Uhr auf, wobei metallisch-violette und neon-grüne Details das Obermaterial und die Zwischensohle zieren.

Mit einem Gewicht von etwas über 200 Gramm, einem Fersenabfall von 8 mm und einer Stapelhöhe von 40 mm findet der Schuh eine ausgewogene Balance zwischen Dämpfung und Reaktionsfreude.

(Image credit: TAG Heuer)

Jedes Detail – von der co-gebrandeten Einlegesohle bis zur maßgeschneiderten Verpackung – unterstreicht den Charakter dieser Zusammenarbeit. Das Set fühlt sich an wie ein echtes Sammlerstück für Läufer*innen, die Handwerkskunst genauso schätzen wie Leistung.

Die TAG Heuer Connected Calibre E5 × New Balance Edition und der dazu passende FuelCell SuperComp Elite v5 sind ab sofort in begrenzter Stückzahl weltweit in TAG Heuer- und New Balance-Stores erhältlich.

Die Smartwatch liegt preislich bei 2.000 Euro, während die Schuhe 300 Euro kosten.