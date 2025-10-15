TAG Heuer verrät, warum die Marke Wear OS aufgegeben hat – und weshalb das großartige Neuigkeiten für iPhone-User*innen sind

Kurze Zusammenfassung TAG Heuer hat seine neueste Smartwatch vorgestellt. Sie läuft auf einem eigenen Betriebssystem, das eine bessere Kompatibilität mit iOS ermöglichen soll. Das TAG Heuer OS basiert auf Android, ist aber nicht dasselbe wie Googles Wear OS. Dadurch ist es universeller und unterstützt sowohl iOS- als auch Android-Smartphones ohne Einschränkungen.

TAG Heuer war eine der ersten Luxusmarken, die nicht nur eine Smartwatch entwickelte, sondern auch eine, die auf Googles Wear-OS-Plattform lief. Das erste Modell, die TAG Heuer Connected, kam bereits 2015 auf den Markt. Damals war Wear OS nicht nur eine gute Wahl für Android-Nutzer*innen, sondern funktionierte auch fast genauso gut mit dem iPhone.

Auch wenn Google die iPhone-Unterstützung technisch gesehen nie offiziell gestrichen hat, macht die aktuelle Version der Smartwatch-Software es Marken deutlich schwerer, sie umzusetzen. Wie 9to5Google berichtet, funktionieren Samsungs neueste Smartwatches und Googles aktuelle Pixel Watch 4 beispielsweise nicht mit dem iPhone.

Das ist jedoch etwas, das TAG Heuer mit seiner eigenen Software korrigiert hat.

Die TAG Heuer Connected Calibre E5 nutzt ein eigenes Betriebssystem namens TAG Heuer OS (via Wired). Es basiert zwar auf Android, ist aber nicht dasselbe wie Wear OS.

(Image credit: Tag Heuer)

Was bietet die Tag Heuer Connected Calibre E5?

Die Beschreibung der neuen Luxus-Smartwatch bezeichnet das Betriebssystem als proprietär und hebt hervor, dass die Benutzererfahrung vollständig intern entwickelt wurde.

Außerdem bietet sie Dual-Band-GPS sowie die Möglichkeit, Schlafmuster, Herzfrequenzvariabilität und SpO₂-Werte zu überwachen.

Die Uhr kommt in einem fein gebürsteten und polierten Stahlgehäuse mit einer schwarz polierten Keramiklünette und misst 45 Millimeter. Sie ist 14,8 Millimeter dick und bis zu 50 Meter wasserdicht.

Zur Auswahl stehen verschiedene anpassbare Zifferblätter, die laut TAG Heuer die ikonischen Carrera- und Formel-1-Kollektionen widerspiegeln. Das OLED-Display misst 1,39 Zoll, ist durch Saphirglas geschützt und bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln.

Dank des eigenen Betriebssystems verfügt die TAG Heuer Connected Calibre E5 über eine Made-for-iPhone (MFi)-Zertifizierung.

Die Smartwatch ist jetzt erhältlich und kommt in vier Farbvarianten. Die Preise beginnen bei 1.550 Euro, wobei die Golf Edition preislich bei 2.400 Euro liegt